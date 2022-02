ఏనాడూ అలాంటి పని చేయలేదు.. బాధగా ఉంది: సచిన్‌

సోషల్‌ మీడియాలో సెలబ్రిటీల మీద పుకార్లు వైరల్‌ కావడం సహజమే. చాలామంది వాటిని తేలికగా తీసుకుంటారు. కొందరు మాత్రం అసహనం వ్యక్తం చేస్తూ ఒక రేంజ్‌లోనే కౌంటర్లు ఇస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో క్రికెట్‌ దేవుడు సచిన్‌ టెండూల్కర్‌కి మార్ఫింగ్‌ ఫొటోలతో తనను బద్నాం చేయడం ఇబ్బంది పెట్టిందట. అందుకే న్యాయపరమైన చర్యలకు సిద్ధమయ్యారు ఆయన.

గోవాకు చెందిన ఓ కాసినోపై క్రికెట్‌ దిగ్గజం సచిన్‌ టెండూల్కర్‌ గరం అయ్యారు. అనుమతి లేకుండా తన ఫొటోలను వాడుకోవడంపై లీగల్‌ యాక్షన్‌కు సిద్ధమయ్యారు ఆయన. ఈ మేరకు మార్ఫింగ్‌ చేసిన తన ఫొటోలను ‘బిగ్‌ డాడీ’ క్యాసినో ప్రమోషన్‌ కోసం ఉపయోగించుకుంటోందని అసహనం వ్యక్తం చేశారాయన.

Requesting everyone to remain vigilant about misleading images on social media. pic.twitter.com/VCJfdyJome

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 24, 2022