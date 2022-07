సాక్షి, బెంగళూరు, ముంబై: నైరుతి రుతుపవనాల ప్రారంభంతో రానున్న రోజుల్లో దేశవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాలలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని భారత వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ముంబైతో సహా కర్ణాటకలోని కొన్నిజిల్లాలకు రెడ్‌ అలెర్ట్‌ జారీ చేసింది. అలాగే తెలంగాణలోనూ శని, ఆది వారాల్లో రెడ్‌ అలెర్ట్‌ జారీ చేసింది. ఈ వర్షాలు గుజరాత్‌, ఢిల్లీని కూడా తాకనున్నాయని అంచనా వేసింది. మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, గోవా, కేరళ, కేరళ, మధ్యప్రదేశ్‌లో శనివారం కూడా భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయని, అధికారులు, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని తెలిపింది.

ఫొటో గ్యాలరీ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

భారీ వర్షాలతో నదులు పోటెత్తుతున్నాయి. జలాశయాలు నిండుకుండల్లా మారాయి. జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారింది. ముంబైలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండీ రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది. జూలై 11 వరకు రాష్ట్రంలోని కొంకణ్ ప్రాంతంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ సంస్థ హెచ్చరించింది. ఈ సమయంలో కొంకణ్ ప్రాంతంలోని అన్ని జిల్లాలు కుండపోతగా అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.

చదవండి: సిటీలో రోజంతా వర్షం.. ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు వెళ్లకూడదు

రెడ్‌ అలెర్ట్‌

కర్ణాటక రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కుండపోత వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో దక్షిణ కన్నడ, ఉత్తర కన్నడ తీరప్రాంతాల్లో కుంభవృష్టి వర్షాలు పడనున్నాయని భారత వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది. కరావళి(కోస్తా), మలెనాడు, దక్షిణ కన్నడ, కొడగు, శివమొగ్గ, ఉత్తర కన్నడ జిల్లాల్లో వరుణుడు ఉగ్రరూపం దాల్చాడు. ఏడు జిల్లాల పరిధిలో పాఠశాలలకు సెలవులు కొనసాగుతున్నాయి. ఉత్తర కన్నడ జిల్లాలో 91 ఇళ్లకు హాని జరిగింది. కుమటా, హొన్నావర తాలూకాల్లో పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో నోడల్‌ అధికారిని నియమించి కంట్రోల్‌ రూమ్‌ ఏర్పాటు చేసినట్లు ఇన్‌చార్జ్‌ మంత్రి కోటా శ్రీనివాసపూజారి తెలిపారు.

#Karnataka : Visuals of a hillock slide at Jasoor in Sullia taluk of Dakshina Kannada district. #KarnatakaRains pic.twitter.com/dSZ87i6Fll

ఉడుపి జిల్లా వ్యాప్తంగా వానలు ఎడతెరిపిలేకుండా కురుస్తున్నాయి. సౌపర్ణిక నది నిండుగా పారుతోంది. బైందూరు తాలూకాలో అధికంగా ఇళ్లు దెబ్బతిన్నాయి. మరవంతె తీర ప్రాంతంలో సముద్రం కోసుకుపోతోంది. పొలాల్లో ఉన్న టెంకాయ చెట్లు సముద్రంలోకి కొట్టుకుపోయాయి. బ్రహ్మావర తాలూకా మడిసాలు హొళె నది ఉగ్రరూపం దాల్చింది. ఉప్పూరు, బెళ్మారులోకి నీరు చేరింది. నీలావర, బావలికుద్రు, కోరాడి, చాక్రోరు ప్రాంతాలలో సీతానది పొంగి ప్రవహిస్తోంది.

Effort made by Delivery boys under BPCL Mangalore LPG Territory to deliver LPG cylinders at door step of flood effected area Byndoor Udupi District. #Karnatakarains #Udupi #Mangaluru #HeavyRains #Monsoon2022 pic.twitter.com/A3KRsqQ5Ne

— Karnataka Rains⛈️ (@Karnatakarains) July 8, 2022