న్యూఢిల్లీ: 2022 సంవత్సరానికి విద్యాసంస్థల ర్యాంకింగ్స్‌ను కేంద్రం సోమవారం విడుదల చేసింది. నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ర్యాకింగ్ ఫ్రేమ్‌వర్క్‌(NIRF) కింద కేంద్ర విద్యాశాఖ సహాయ మంత్రి రాజ్‌కుమార్ రంజన్ సింగ్ ఈ ర్యాంకింగ్స్‌ను విడుదల చేశారు. మొత్తం ర్యాంకింగ్స్‌లో ఐఐటీ మద్రాస్‌ వరుసగా అయిదోసారి అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. రెండు, మూడు స్థానాల్లో ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ (IISc) బెంగళూరు, ఐఐటీ-ఢిల్లీ నిలిచాయి. టాప్ 10 విద్యాసంస్థల్లో హైదరాబాద్‌కు చోటు దక్కలేదు.

ఐఐటీ బాంబే, ఐఐటీ కాన్పూర్, ఆల్ ఇండియా ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్, ఐఐటీ ఖరగ్‌పూర్, ఐఐటీ రూర్కీ, ఐఐటీ గౌహతి, జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ తొలి పది స్థానాలో నిలిచాయి.

అదే విధంగా కేంద్ర విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసిన ఎన్‌ఐఆర్‌ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ ప్రకారం బెంగుళూరులోని ఐఐఎస్ఎ‌సీ ఉత్తమ యూనివర్సిటీగా నిలిచింది. జవహర్‌లాల్‌ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ, జామియా మిలియా ఇస్లామియా విశ్వవిద్యాలయాలు తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నాయి. జాదవ్‌పూర్ విశ్వవిద్యాలయం, బనారస్ హిందూ విశ్వవిద్యాలయం 4, 5 స్థానాల్లో ఉన్నాయి. బెస్ట్ యూనివర్సిటీల్లో హైదరాబాద్‌ సెంట్రల్‌ యూనివర్సిటీ( HCU) పదో స్థానంతో సరిపెట్టుకుంది.

