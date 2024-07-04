 ‘అగ్నివీర్‌’ల పరిహారంపై అసత్యాలు.. ఖండించిన ఇండియన్‌ ఆర్మీ Indian Army Responds On Agniveer Ajay Kumar's Compensation | Sakshi
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‘అగ్నివీర్‌’ల పరిహారంపై అసత్యాలు.. ఖండించిన ఇండియన్‌ ఆర్మీ

Published Thu, Jul 4 2024 3:38 PM | Last Updated on Thu, Jul 4 2024 3:52 PM

Indian Army Responds On Agniveer Ajay Kumar's Compensation

సాక్షి,న్యూఢిల్లీ : విధి నిర్వహణలో మరణించిన అగ్నివీర్‌ అజయ్‌ కుమార్‌ కుటుంబానికి చెల్లించిన నష్ట పరిహారంపై సోషల్‌ మీడియాలో అసత్య ప్రచారం జరుగుతోంది. ఆ ప్రచారాన్ని ఇండియన్‌ ఆర్మీ ఖండించింది.  

ఇప్పటికే అగ్నివీర్‌ అజయ్‌ కుటుంబానికి రూ.98.39 లక్షలు అందించినట్లు ఆర్మీ స్పష్టం చేసింది. దేశం కోసం విధి నిర్వహణలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన అగ్నివీర్‌ అజయ్‌ కుమార్‌ త్యాగానికి సెల్యూట్‌ అంటూ ఎక్స్‌ వేదికగా ట్వీట్‌ చేసింది. ఈ సందర్భంగా ఆయనకు ప్రగాఢ సంతాపం తెలిపింది.

  

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