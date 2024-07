‘అగ్నివీర్‌’ల పరిహారంపై అసత్యాలు.. ఖండించిన ఇండియన్‌ ఆర్మీ

సాక్షి,న్యూఢిల్లీ : విధి నిర్వహణలో మరణించిన అగ్నివీర్‌ అజయ్‌ కుమార్‌ కుటుంబానికి చెల్లించిన నష్ట పరిహారంపై సోషల్‌ మీడియాలో అసత్య ప్రచారం జరుగుతోంది. ఆ ప్రచారాన్ని ఇండియన్‌ ఆర్మీ ఖండించింది.

ఇప్పటికే అగ్నివీర్‌ అజయ్‌ కుటుంబానికి రూ.98.39 లక్షలు అందించినట్లు ఆర్మీ స్పష్టం చేసింది. దేశం కోసం విధి నిర్వహణలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన అగ్నివీర్‌ అజయ్‌ కుమార్‌ త్యాగానికి సెల్యూట్‌ అంటూ ఎక్స్‌ వేదికగా ట్వీట్‌ చేసింది. ఈ సందర్భంగా ఆయనకు ప్రగాఢ సంతాపం తెలిపింది.

*CLARIFICATION ON EMOLUMENTS TO AGNIVEER AJAY KUMAR*



Certain posts on Social Media have brought out that compensation hasn't been paid to the Next of Kin of Agniveer Ajay Kumar who lost his life in the line of duty.



It is emphasised that the Indian Army salutes the supreme… pic.twitter.com/yMl9QhIbGM

— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) July 3, 2024