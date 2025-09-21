 ‘నవరాత్రుల్లో మాంసం విక్రయాలొద్దు’ | Food Outlets to Stop Serving non Veg Items-During Navratri | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘నవరాత్రుల్లో మాంసం విక్రయాలొద్దు’

Sep 21 2025 1:11 PM | Updated on Sep 21 2025 1:12 PM

Food Outlets to Stop Serving non Veg Items-During Navratri

న్యూఢిల్లీ: సెప్టెంబర్‌ 22.. సోమవారం నుంచి దేశవ్యాప్తంగా శరన్నవరాత్రి వేడుకలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ సందర్భంగా పలు ఆలయాలను ఇప్పటికే అందంగా ముస్తాబు చేశారు. ఈ తొమ్మిది రోజులలో పలువురు శాకాహారాన్ని మాత్రమే తీసుకుంటారు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకున్న ఢిల్లీ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే కర్నైల్ సింగ్ మాంసం దుకాణదారులకు ఒక విజ్ఞప్తి చేశారు.

ఎంతో పవిత్రంగా భావించే నవరాత్రులలో మాంసాహార విక్రయాలను నిలిపివేయాలని ఢిల్లీ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే కర్నైల్ సింగ్ ఆహార దుకాణదారులను కోరారు.  బహుళజాతి సంస్థలతో సహా ప్రముఖ ఆహార దుకాణదారులకు ఈ విధమైన విజ్ఞప్తి చేశారు. శుక్రవారం నాడు ఆయన ఫుడ్ అవుట్‌లెట్‌లకు రాసిన ఒక లేఖలో ‘ప్రజల మతపరమైన మనో భావాలను గౌరవించడం ద్వారా సామాజిక సామరస్యాన్ని కాపాడుకునేందుకు  ఇటువంటి చర్య అవసరం" అని  అన్నారు. ఢిల్లీ-ఎన్‌సీఆర్‌లో నివసించే మెజారిటీ  జనాభా మత సాంస్కృతిక భావాలు కలిగివుంటారని, పండుగల సమయంలో ఆహార అవుట్‌లెట్‌లు మాంసాహారాన్ని అందించకుండా మతపరమైన సంప్రదాయాలను గౌరవించాలని ఎమ్మెల్యే  కోరారు. ఈ శరన్నవరాత్రులలో భక్తులు దుర్గాదేవిని వివిధ రూపాల్లో పూజిస్తారు. 
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (సెప్టెంబరు 21-28)
photo 2

దసరాకు ఊళ్లకు వెళుతున్న జనంతో కిటకిటలాడుతున్న బస్టాండ్ లు (ఫొటోలు)
photo 3

45 ఏళ్ల సినీ కెరీర్‌.. కంప్లీట్‌ యాక్టర్‌.. మొదటి తెలుగు సినిమా ఏదంటే? (ఫొటోలు)
photo 4

టాలీవుడ్ హీరోయిన్ కాశీ టూర్ (ఫొటోలు)
photo 5

బీచ్‌లో చెల్లితో సాయిపల్లవి సరదాగా ఇలా (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Mohan Reddy Congratulates To Smriti Mandhana 1
Video_icon

క్రికెటర్ స్మృతి మంధానాకు వైఎస్ జగన్ అభినందనలు
YS Jagan Mohan Reddy Congratulates To Actor Mohan Lal 2
Video_icon

మోహన్ లాల్ కు జగన్ అభినందనలు
Street Vendors Sensational Comments On Chandrababu And Pawan Kalyan 3
Video_icon

సూపర్ సిక్స్ అంటే పేదవాళ్ళును ఏడిపించటమేనా..!
Srinidhi Shetty In Venkatesh And Trivikram Srinivas Movie 4
Video_icon

శ్రీనిధి ఫేట్ మాంత్రికుడు మార్చేనా..!
Kalyani Priyadarshans Lokah Becomes New Industry Hit Of Mollywood 5
Video_icon

మాలీవుడ్ కొత్త ఇండస్ట్రీ హిట్ గా కొత్త లోక
Advertisement
 