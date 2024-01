సాక్షి, ఢిల్లీ: ఢిల్లీ లిక్కర్‌ స్కాం కేసులో మరో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఢిల్లీ లిక్కర్‌ కేసులో బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవితకు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌(ఈడీ) తాజాగా నోటీసులు పంపించింది.

వివరాల ప్రకారం.. ఢిల్లీ లిక్కర్‌ స్కాం కేసులో ఈడీ.. ఎమ్మెల్సీ కవితకు సోమవారం నోటీసులు పంపింది. రేపు(మంగళవారం) ఈ కేసులో విచారణను హాజరు కావాలని నోటీసుల్లో తెలిపింది. దీంతో, మరోసారి తెలంగాణలో రాజకీయాలు ఆసక్తికరంగా మారింది. అయితే, కవిత విచారణకు వెళ్తారా? లేదా అనేది తెలియాల్సి ఉంది. ఇదిలా ఉండగా.. గతేడాది మార్చిలో కవితను ఈడీ పలుమార్లు విచారించింది. కాగా, ఈడీ నోటీసులపై ఇప్పటికే కవిత సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించిన విషయం తెలిసిందే.

