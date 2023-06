దేశంలో ముందస్తు ఎన్నికలు రావచ్చు: సీఎం నితీశ్‌ 

పాట్నా: దేశంలో అప్పుడే పొలిటికల్‌ హీట్‌ మొదలైంది. సాధారణ ఎన్నికలపై బీహార్‌ ముఖ్యమంత్రి నితీష్‌ కుమార్‌ సంచలన కామెంట్స్‌ చేశారు. కాగా, నితీష్‌ కుమార్‌ బుధవారం మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. లోక్‌సభకు ముందస్తు ఎన్నికలు వచ్చే అవకాశం ఉందన్నారు. ఈ ఏడాదే సాధారణ ఎన్నికలు జరగవచ్చని జోస్యం చెప్పారు.

ఇదే సమయంలో లోక్‌సభ ఎన్నికలను ముందుగానే నిర్వహించాలని నేను ఎప్పటినుంచో చెబుతున్నాను. ముందస్తుగా ఎన్నికలు నిర్వహిస్తే మంచిది. ఎన్నికలు ఎప్పుడు నిర్వహిస్తారో ఎవరికీ తెలియదు కాబట్టి వీలైనంత త్వరగా ఎన్నికలు నిర్వహించాలని కోరుతున్నాను అంటూ వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీంతో, ఆయన వ్యాఖ్యలు పొలిటికల్‌గా ఆసక్తికరంగా మారాయి. మరోవైపు.. దేశంలో మోదీ సర్కార్‌ను గద్దె దింపేందుకు ఇప్పటికే ప్రతిపక్ష నేతలు ప్లాన్స్‌ రచిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. కాగా, దేశంలో సాధారణ ఎన్నికలు షెడ్యూల్‌ ప్రకారం 2024 జరగాల్సి ఉంది.

#WATCH | I have always been saying that the (Lok Sabha) elections should be conducted early. It is better if the polls are conducted early. Nobody knows when the elections will be conducted, so I request to do it as early as possible: Bihar CM Nitish Kumar

(Source: IPRD Bihar) pic.twitter.com/gQOVHJEIVI

