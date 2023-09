ఢిల్లీ: కేంద్రంలో బీజేపీ సర్కార్‌ను ఓడించేందుకు ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఇండియా కూటమిగా ఏర్పడిన విషయం తెలిసిందే. అయితే, పంజాబ్‌లోని ఆప్‌ సర్కార్‌లో కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యే అరెస్ట్‌ కావడం పెను దుమారం లేపింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇండియా కూటమిపై తాజాగా ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఏది ఏమైనా తాము ఇండియా కూటమితోనే ముందుకు సాగుతామని కేజ్రీవాల్‌ స్పష్టం చేశారు.

కాగా, సీఎం అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ శుక్రవారం మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. తాము ఇండియా కూటమి విషయంలో పూర్తి నిబద్దతతో ఉన్నామన్నారు. ఇండియా కూటమితోనే ముందుకు సాగుతామన్నారు. కూటమి నుంచి బయటకు వెళ్లే ప్రసక్తే లేదన్నారు. డ్రగ్స్ కేసులో నిన్న పంజాబ్‌ పోలీసులు ఒక నేతను అరెస్టు చేశారని విన్నాను. దానికి సంబంధించిన వివరాలు నా దగ్గర లేవు. దీనిపై మీరు పంజాబ్‌ పోలీసులతో మాట్లాడుకోండి. భగవంత్‌ సింగ్ మాన్‌ ప్రభుత్వం మాత్రం నిబద్ధత కలిగినది. ఆప్‌ ప్రభుత్వం డ్రగ్స్‌ సమస్యను ముగించే లక్ష్యంతో ఉంది. ఈ పోరాటంలో ఎవరినీ విడిచిపెట్టదు అంటూ ఇంట్రెస్టింగ్‌ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Delhi CM Arvind Kejriwal says, ‘AAP is committed to the INDIA Alliance. AAP will not separate ways from the INDIA Alliance. Yesterday, I heard that the Punjab Police arrested a particular leader (Sukhpal Singh Khaira) in connection with drugs. I don’t have the details; you will… pic.twitter.com/CJ5mWh302b

— Gagandeep Singh (@Gagan4344) September 29, 2023