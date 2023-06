అభిమానానికి హద్దులు లేవంటే ఇదేనేమో!.. ఓ వ్యక్తి ధోనిపై ఉన్న ప్రేమను..

అభిమానులు తమకు నచ్చిన క్రికెటర్‌ లేదా నటులపై ఉ‍న్న ప్రేమను రకరకాలుగా చూపిస్తుంటారు. అందుకు సంబంధించిన ఘటనలను ఎన్నో చూశాం. ఒక్కోక్కరిది ఒక్కోరకమైన పంథాలో తమ అభిమానాన్ని చాటుకుంటారు. అచ్చం అలానే ఇక్కడో అభిమాని తనకు ఇష్టమైన క్రికెటర్‌పై తన ప్రేమను అదేవిధంగా ప్రేమను చూపించాడు. వివరాల్లోకెళ్తే..ఎంఎస్‌ ధోనికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అభిమానులు గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు.

ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌లో చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ తరుఫున ఆడే ధోని లీగ్‌లో ప్రసిద్ధ ఆటగాళ్లలో ఒకడు. అసాధారణమైన వికెట్‌ కీపింగ్‌, నాయకత్వ నైపుణ్యాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన ధోనిపై చత్తీస్‌గఢ్‌కు చెందిన వ్యక్తి అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచేలా తన ప్రేమను చాటుకున్నాడు.

తన వెడ్డింగ్‌ కార్డ్‌కి ఇరువైపులా 'తలా'అనే పదం, ధోని ముఖ చిత్రం, జెర్సీ నెంబర్‌ తోపాటు అతని పేరుని కూడా ముంద్రించాడు. ఆ అభిమాని తన పెళ్లికి ఎంఎస్‌ ధోనిని ఆహ్వానించడానికి ఈ కార్డుని పంపినట్లు సమాచారం. అందుకు సంబంధించిన ఫోటో నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతోంది.

CSK #yellove 💛 fever isn't over yet⁉️

A fan boy of @msdhoni from #chhattisgarh printed Dhoni face, #Jersey no 7 on his wedding card and invite to the #ChennaiSuperKings captain❤‍🔥

#MSDhoni𓃵 #thala #Dhoni pic.twitter.com/dZmAqFvI14

— Shivsights (@itsshivvv12) June 3, 2023