 భారత బోర్డర్‌.. బెంగాల్‌ సీఎం సంచలన నిర్ణయం | Bengal CM Suvendu Land Allocation To BSF Fencing | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భారత బోర్డర్‌.. బెంగాల్‌ సీఎం సంచలన నిర్ణయం

May 11 2026 12:58 PM | Updated on May 11 2026 1:12 PM

Bengal CM Suvendu Land Allocation To BSF Fencing

కోల్‌కతా: పశ్చిమ బెంగాల్‌ ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మన దేశ బోర్డర్‌లో రక్షణ కోసం బీఎస్‌ఎఫ్‌కు ల్యాండ్‌ బదిలీ చేసే దిశగా సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో దాదాపు 127 కిలోమీటర్ల మేర బీఎస్‌ఎఫ్‌ కోసం కేంద్ర హోంశాఖ ఫెన్సింగ్‌ వేయనుంది. రానున్న 45 రోజుల్లో బీఎస్‌ఎఫ్‌కు తగిన భూమిని అప్పగించనున్నట్టు సీఎం సువేందు తాజాగా ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు.

పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వం బీఎస్‌ఎఫ్‌ (BSF) కోసం సరిహద్దు భద్రతను బలోపేతం చేయడానికి భూమి కేటాయింపులు ప్రారంభించింది. తాజాగా సీఎం సువేందు అధికారి బంగ్లాదేశ్‌ సరిహద్దు వద్ద ఫెన్సింగ్‌ కోసం భూమి బదిలీకి ఆమోదం తెలిపారు. అయితే, కలకత్తా హైకోర్టు ఇప్పటివరకు కేటాయింపులు ఆలస్యం కావడంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని తీవ్రంగా మందలించింది. కాగా, గతంలో మమతా బెనర్జీ ప్రభుత్వం బీఎస్‌ఎఫ్‌కు భూమి ఇవ్వడంలో నిర్లక్ష్యం చూపించారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. 127 కిలోమీటర్లకు గాను.. కేవలం 8 కిలోమీటర్లే మమత సర్కార్‌ కేటాయింపులు చేసింది. 

ప్రభావం ఇలా.. 
సరిహద్దు భద్రత: బంగ్లాదేశ్‌ సరిహద్దు వద్ద అక్రమ రవాణా, చొరబాటు తగ్గించడానికి ఫెన్సింగ్‌ కీలకం.

బీఎస్‌ఎఫ్‌ బలోపేతం: కొత్త అవుట్‌పోస్టులు, ఫెన్సింగ్‌ వల్ల BSFకు పర్యవేక్షణ సులభం అవుతుంది.

రాజకీయ ప్రభావం: సువేందు అధికారి ప్రభుత్వం బీఎస్‌ఎఫ్‌కు మద్దతు ఇస్తూ, కేంద్రంతో సంబంధాలను బలోపేతం చేస్తోంది.

 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కొత్తింట్లోకి అడుగుపెట్టిన యాంకర్ శ్రీముఖి (ఫొటోలు)
photo 2

మోదీ సభ.. కదం తొక్కిన కాషాయ దళం (ఫొటోలు)
photo 3

విశాఖపట్నం : వేసవి సెలవులు జూలో పర్యాటకుల సందడి (ఫోటోలు)
photo 4

నా మొగుడు బర్త్ డే.. రష్మిక సెలబ్రేషన్ ఇలా (ఫొటోలు)
photo 5

టాలీవుడ్ సినీతారల మదర్స్‌ డే విషెస్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Trisha Sensational Tweet After Vijay CM 1
Video_icon

Trisha: ప్రేమ ఎప్పుడూ గొప్పదే
Margani Bharat Strong Warning to Rajahmundry Police Overaction 2
Video_icon

చెయ్యి తియ్యి ఫస్ట్.. ఇచ్చిపడేసిన మార్గాని భరత్
Flat vs SIP Investment Which is Better for Middle Class 3
Video_icon

కోటి పెట్టి ఫ్లాట్ కొనడం మేలా..? SIP చేయడం మేలా..?
PM Modi Shocking Comments On Gold Purchase 4
Video_icon

బంగారం కొనొద్దు..ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణం ఇదే..
Police Arrested 10 People In Chilakalguda Yuvan Case 5
Video_icon

చిలకలగూడ యువకుడి కేసులో 10 మంది నిందితుల అరెస్ట్
Advertisement
 