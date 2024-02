ఢిల్లీ, సాక్షి: ఢిల్లీ ఛలో పేరిట రైతు సంఘాలు చేపట్టిన ఆందోళనలపై కేంద్రం స్పందించింది. మరోసారి చర్చలకు రావాలని రైతు సంఘాల్ని ఆహ్వానించింది. తమతో కేంద్రం అవలంభిస్తున్న వైఖరికి నిరసనగా.. ఈ నెల 16వ తేదీన భారత్‌ బంద్‌కు కిసాన్‌ మోర్చా పిలుపు ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే..

భారత్‌ బంద్‌ ప్రకటించిన నిమిషాల వ్యవధిలోనే కేంద్రం స్పందిస్తూ చర్చలకు ఆహ్వానించింది. ‘‘చర్చల ద్వారా రైతు సంఘాలు సమస్యల పరిష్కారానికి ముందుకు రావాలి. అంతేగానీ.. రాజకీయ పార్టీలతో కలిసి రైతు సంఘాలు తప్పుదోవ పట్టొద్దు’’ అని కేంద్రం కోరింది. అలాగే.. రైతుల మార్చ్‌ నేపథ్యంలో దేశ రాజధాని ప్రాంతంలో.. శివారుల్లో భారీగా ట్రాఫిక్‌ ఝామ్‌ ఏర్పడుతోంది. ఈ పరిణామంపై కేంద్రం స్పందిస్తూ.. ట్రాఫిక్‌కు అంతరాయం కలిగించవద్దని రైతుల్ని కోరుతోంది. చర్చల పిలుపుపై రైతు సంఘాలు స్పందించాల్సి ఉంది.

మరోవైపు ఢిల్లీ సరిహద్దులో కొనసాగుతోంది ఉద్రిక్తత. నిన్నటి నుంచే పంజాబ్‌, హర్యానా, యూపీ నుంచి ఢిల్లీ వెళ్లే సరిహద్దులోనే ఉండిపోయారు. మంగళవారం ఉదయం నుంచే ఢిల్లీ వైపు వెళ్లేందుకు రైతులు ప్రయత్నిస్తున్నారు. అయితే ఢిల్లీకి రెండు వంద కిలోమీటర్ల పరిధిలోనే వాళ్లను నిలువరించేందుకు పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. సరిహద్దులో బారికేడ్లు, ముళ్ల కంచెలు ఏర్పాటు చేసి అడ్డుకునేందుకు యత్నిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో పలు ప్రాంతాల్లో ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంటోంది.

#WATCH | Farmers' protest | Tear gas shells fired to disperse the agitating farmers who were approaching the Police barricade.

Visuals from Shambhu Border. pic.twitter.com/AnROqRZfTQ

— ANI (@ANI) February 14, 2024