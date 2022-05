చెన్నై: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్‌ ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణించారు. తన ప్రభుత్వానికి ఏడాది పాలన పూర్తైన సందర్భంగా శనివారం ఆయన బస్సులో ప్రయాణించి.. ప్రయాణికులతో సరదాగా సంభాషించారు.

తమిళనాడు ప్రభుత్వ రోడ్డు రవాణా సంస్థ ‘మెట్రో ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌ కార్పొరేషన్‌’ (ఎంటీసీ).. చెన్నై రాధాక్రిష్ణన్‌ సాలై(రోడ్‌) రూట్‌లో బస్సు నెంబర్‌ 29-సీలో ఎంకే స్టాలిన్‌ ప్రయాణించారు. ప్రత్యేకించి మహిళా ప్రయాణికులకు ఉచిత ప్రయాణ పథకం గురించి అభిప్రాయం అడిగి తెలుసుకున్నారు.

On the successful completion of 1 year in TN Governance, our CM @mkstalin wished to travel in a Bus along with public this morning.

A pure statesman of India 🇮🇳 #1YearOfCMStalin pic.twitter.com/q7wu6haKSS

— Naveen N (@iamyournaveen) May 7, 2022