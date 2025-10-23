 మార్కెట్‌లో తడిసిన మొక్కజొన్న ధాన్యం | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మార్కెట్‌లో తడిసిన మొక్కజొన్న ధాన్యం

Oct 23 2025 10:11 AM | Updated on Oct 23 2025 10:11 AM

మార్కెట్‌లో తడిసిన మొక్కజొన్న ధాన్యం

మార్కెట్‌లో తడిసిన మొక్కజొన్న ధాన్యం

అచ్చంపేట రూరల్‌: పట్టణంలోని వ్యవసాయ మార్కెట్‌యార్డులో విక్రయానికి వచ్చిన మొక్కజొన్న వర్షానికి తడిసి ముద్దయ్యింది. ఆరుగాలం కష్టించి పండించిన పంటను విక్రయించేందుకు మార్కెట్‌కు తీసుకొచ్చినా రైతులకు కష్టాలు తప్పలేదు. రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షానికి తడిసిన ధాన్యాన్ని మార్కెట్‌యార్డులో ఆరబోస్తుండగా.. బుధవారం మధ్యాహ్నం అకస్మాత్తుగా జల్లులు కురవడంతో మళ్లీ తడిసిపోయింది. రైతులు హడావుడిగా కవర్లు కప్పేందుకు ప్రయత్నించినా ఫలితం లేకపోయింది. కాగా, వారం రోజులుగా ఆరబెట్టుకున్న మొక్కజొన్నలను అధికారులు కొనుగోలు చేయడం లేదని రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు. తేమ శాతం అధికంగా ఉందని ట్రేడర్లు ముందుకు రావడం లేదని వాపోయారు. తడిసిన మొక్కజొన్నను మద్దతు ధరకు కొనుగోలు చేయాలని కోరారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

పిల్లలతో తారకరత్న సతీమణి అలేఖ్య దీపావళి సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

photo 2

భర్తతో మొదటిసారి నటి అభినయ దీపావళి సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

photo 3

దీపావళి వేడుకల్లో బేబీ హీరోయిన్ వైష్ణవి చైతన్య, దీపికా పిల్లి.. ఫోటోలు
photo 4

రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ బర్త్‌డే.. ఎవర్ గ్రీన్ ఫోటోలు

photo 5

ఫ్యామిలీతో యాంకర్ రష్మీ గౌతమ్ దీపావళి వేడుకలు (ఫొటోలు)

Video

View all
India Checks Donald Trump Tariffs With Trade Deal 1
Video_icon

ట్రంప్ టారిఫ్ లకు భారత్ చెక్
TDP Leader Tatika Narayana Rao Suicide 2
Video_icon

తుని బాలిక ఘటన.. చెరువులో దూకి నిందితుడి ఆత్మహత్య
Firing On Cow Protector At Medchal Dist Pocharam IT Carridor 3
Video_icon

పోచారం ఐటీ కారిడార్ లో గోసంరక్షుడిపై కాల్పుల కలకలం
Anantapur SP Jagadeesh Counter To JC Prabhakar Reddy Comments 4
Video_icon

ASP రోహిత్ పై JC వ్యాఖ్యలు.. అనంతపురం ఎస్పీ కౌంటర్
KA Paul Strong Reaction On Tuni 13 Years Minor Girl Incident 5
Video_icon

ఒరేయ్ పిచ్చి కుక్క.. తుని 13 ఏళ్ల బాలిక ఘటనపై KA పాల్ స్టాంగ్ రియాక్షన్..
Advertisement
 