ఎంటర్​టైన్​మెంట్​ ఎల్లలు లేనిది. భాష తెలియకపోయినా.. కంటెంట్​ను ఆస్వాదించడమే అందరికీ తెలిసింది. కానీ, ఒక పాటను అంతలా ఆదరించడం.. ఆస్వాదించడం కనిపించింది అప్పుడే. ఆ పాట అతని జీవితాన్ని మలుపు తిప్పింది. కే-పాప్‌ సత్తా ఏంటో ప్రపంచానికి తెలియజేసింది. హుషారెత్తించే మ్యూజిక్‌తో గ్లోబ్‌ మొత్తాన్ని చిందులేయించింది. యూట్యూబ్​లో తొలిసారి మిలియన్​లైకులతో గిన్నిస్‌ బుక్‌ రికార్డు.. అంతకు మించి ఫస్ట్​ బిలియన్​ వ్యూస్​ పూర్తి చేసుకున్న తొలి ఘనతకు దక్కించుకుంది గంగ్నమ్​ స్టైల్. ఇవాళ్టికి ఈ సెన్సేషన్​ సాంగ్​ రిలీజ్​ అయ్యి సరిగ్గా తొమ్మిదేళ్లు పూర్తయ్యింది.

సాక్షి, వెబ్‌డెస్క్‌: కొరియా పాప్​సాంగ్ గంగ్నమ్​ స్టైల్​.. జులై 12న టీజర్​ రిలీజ్ అయ్యింది. ఎలాంటి అంచనాలు లేకుండా జులై 15న ఆడియోతో పాటు ఒకేసారి యూట్యూబ్​లో అప్​లోడ్​ అయ్యింది. అప్పటికే సౌత్ కొరియాలో సింగర్‌ సై(పార్క్​ జెయ్​ సాంగ్)కు కొద్దిపాటి ఫేమ్​ ఉంది. అయితే రిలీజ్​ తర్వాత పాటకు మిక్స్​డ్​ రివ్యూస్​ దక్కాయి. కానీ, నెమ్మదిగా గంగ్నమ్‌ స్టైల్‌ మత్తు గ్లోబ్‌ మొత్తానికి ఎక్కేసింది. సిగ్గుపడే మగవాళ్ల నోట సైతం ‘సెక్సీ లేడీ’ అనే పదం వచ్చేలా చేసి.. హుషారెత్తించింది ఈ పాట.

9 years ago today, Psy's first teaser for 'Gangnam Style' was released. pic.twitter.com/dMWShXGGpW

— On This Day in K-Pop (@thisdayinkpop) July 12, 2021