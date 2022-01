తమిళ నటుడు విష్ణు విశాల్‌ కరోనా బారిన పడ్డాడు. ఈ విషయాన్ని అతడు ఆదివారం నాడు ట్విటర్‌లో వెల్లడించాడు. '2022.. 'పాజిటివ్‌' రిజల్ట్‌తో ప్రారంభించాను. అవును, నాకు కోవిడ్‌ పాజిటివ్‌ అని తేలింది. గడిచిన వారం రోజుల్లో నన్ను కలిసినవాళ్లందరూ కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి. విపరీతమైన ఒళ్లు నొప్పులున్నాయి, ముక్కు పనిచేయడం లేదు. గొంతుమంటగా ఉంది. అలాగే జ్వరం కూడా వచ్చింది. వీలైనంత త్వరగా దీని నుంచి బయటపడతానని అనుకుంటున్నాను' అని ట్వీట్‌ చేశాడు.

2022 Starting wid a +IVE result..🤕 Guys ... Yes im covid +ive... Anyone who came in contact with me in the last 1 week please take care.. Horrific body pains and nose block,itchy throat n also mild fever.. Looking forward to bounce back soon🙏

కాగా అతడు జనవరి 7న మాస్‌ మహారాజ రవితేజతో దిగిన ఫొటో షేర్‌ చేశాడు. దీంతో విష్ణు రెండు రోజుల క్రితం రవితేను కలిశాడా? అంటూ అభిమానులు ఆరా తీయగా దీనిపై స్పందించిన విష్ణు అది పాత ఫొటో అని, భయపడాల్సిన పని లేదని స్పష్టం చేశాడు. ఇదిలా ఉంటే అతడు చివరగా 'అరణ్య' సినిమాలో కనిపించాడు. విష్ణు నటించిన ఎఫ్‌ఐఆర్‌, మోహన్‌దాస్‌ సినిమాలు రిలీజ్‌కు రెడీ అవుతున్నాయి.

With The #MassMaharaja @RaviTeja_offl sir..

Starting the year with a fantastic collaboration..

A super positive actor and great human being...

Someone who believed in me right from our first meeting..

Official details soon:)

But right now time to stay safe and stay strong🙏 pic.twitter.com/ELMnTKFyrc

— VISHNU VISHAL - V V (@TheVishnuVishal) January 7, 2022