విజయ్‌ దేవరకొండ.. అర్జున్‌ రెడ్డి, గీతా గోవిందం వంటి బ్లాక్‌బస్టర్‌ హిట్లే కాదు.. నోటా, డియర్‌ కామ్రేడ్‌ వంటి ఘోర ఫ్లాపులను సైతం చవి చూశాడు. కెరీర్‌ తొలినాళ్లలో హిట్లతో దూసుకుపోయిన అతడికి ఈ మధ్య సరైన విజయం దొరకడం లేదనే చెప్పాలి. అయినా సరే అభిమానులు మాత్రం అతడిని ఆరాధిస్తూనే ఉన్నారు. అంతెందుకు, బాలీవుడ్‌లోనూ విజయ్‌కు అభిమానులు ఉన్నారంటే అతడి క్రేజ్‌ ఎలాంటిదో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

అభిమానులకు ఎంతో విలువిచ్చే అతడు సోషల్‌ మీడియాలో ఎమోషనల్‌ అయ్యాడు. కేన్సర్‌తో మంచాన పడ్డ హేమంత్‌ అనే ఫ్యాన్‌ చివరి కోరిక మేరకు అతడితో వీడియో కాల్‌ మాట్లాడిన విజయ్‌.. తాజాగా అతడు మరణించాడన్న వార్త విని చలించిపోయాడు. ఇటీవలే అతడి కోరిక మేరకు టీషర్ట్‌లు కూడా పంపాడు. దురదృష్టవశాత్తూ వాటిని వేసుకోకముందే తుది శ్వాస విడిచాడు.

You will be missed Hemanth..

I want this memory and you to live on my timeline forever.

— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) May 1, 2021