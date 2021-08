విలక్షణ నటుడు విజయ్ సేతుపతి, హీరోయిన్‌ తాప్సీ పన్ను కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కిన తాజా చిత్రం ‘అనబెల్ సేతుపతి’. హారర్, కామెడీ నేపథ్యంలో దీపక్ సుందర రాజన్ రూపొందించిన ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించగా.. సుధన్ - జయరామ్ సంయుక్తంగా నిర్మించారు. ఇటీవల విడుదలైన ఈ మూవీ ఫస్ట్‌లుక్‌ ప్రేక్షకుకు మంచి రెస్పాన్స్‌ వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా మేకర్స్‌ ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు. ఒకేసారి మూడు భాషల్లో రిలీజ్‌ అయిన ఈ ట్రైలర్‌ను తెలుగులో విక్టరి వెంకటేశ్‌, తమిళంలో సూర్య, మలయాళంలో మోహన్ లాల్‌లు విడుదల చేశారు. ఈ మూవీ సెప్టెంబర్ 17 నేరుగా హాట్ స్టార్ డిస్నీలో విడుదల కానుంది.

చదవండి: ‘బాహుబలి’ మూవీతో రాని గుర్తింపు, సార్పట్టకు వచ్చింది: నటుడు

