టాలీవుడ్ హీరో వెంకటేశ్ నటించిన యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీ సైంధవ్‌. ఈ చిత్రంలో శ్రద్ధా శ్రీనాథ్ హీరోయిన్‌గా నటించింది. వెంకటేశ్ 75వ మూవీకి శైలేశ్ కొలను దర్శకత్వం వహించారు. నిహారిక ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ పతాకంపై వెంకట్‌ బోయనపల్లి నిర్మించిన ఈ సినిమా సంక్రాంతి కానుకగా ఈరోజే థియేటర్లలో విడుదలైంది. ఇప్పటికే చాలా చోట్ల స్క్రీన్స్‌పై సైంధవ్‌ అలరిస్తోంది. అభిమానుల భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ చిత్రంపై ట్విటర్‌ వేదికగా అభిమానులు తమ అభిప్రాయాన్ని వెల్లడిస్తున్నారు.

ట్రైలర్ చూడగానే ఫుల్ యాక్షన్‌ మూవీ సగటు ప్రేక్షకునికి అర్థమైపోయింది. ప్రతి సీన్‌లో బుల్లెట్ల వర్షం కురిపించారు వెంకీమామ. తాజాగా రిలీజ్ కాగా.. నెటిజన్స్‌ నుంచి పాజిటివ్ టాక్ వినిపిస్తోంది. ఫస్ట్ హాఫ్ ‍సూపర్‌గా ఉందంటూ పోస్టులు పెడుతున్నారు. యాక్షన్ సీన్స్‌లో ముఖ్యంగా వెంకీమామ ఇరగదీశాడని ఫ్యాన్స్ ట్విటర్‌ వేదికగా పంచుకుంటున్నారు. సెంటిమెంట్స్‌ సీన్స్‌ కూడా హార్ట్‌కు టచ్‌ చేస్తాయని చెబుతున్నారు. ప్రతి సీన్ గూస్‌బంప్స్‌ తెప్పిస్తోందని.. ఇంటర్వెల్‌ ట్విస్ట్‌ వేరే లెవల్ అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

#SaindhavReview - ⭐⭐⭐⭐⭐

It's a best movie of #Venkatesh , Lot's of Action, lot of Twist and Turn and Interval is literally mind-blowing.

Goosebump 🔥🔥🔥#Saindhav #Venky75 pic.twitter.com/yDMPAMu7no