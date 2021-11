Venkatesh Drushyam 2 Movie Release Date Confirmed: వెంకటేశ్‌, మీనా ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 'దృశ్యం-2' రిలీజ్‌ ఇప్పటికే పలుమార్లు వాయిదా పడిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా ఈ సినిమాను ఓటీటీలోనే రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లు చిత్ర బృందం ప్రకటించింది. అనుకోని ఆపదల నుంచి తన కుటుంబాన్ని, ముఖ్యంగా తన కుమార్తెను ఓ తండ్రి ఎలా రక్షించుకున్నాడు? అనే కథాంశంతో రూపొందిన సినిమా ఇది.

మలయాళం సూపర్‌ హిట్‌ మూవీ ‘దృశ్యం 2’కు రీమేక్‌గా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. మాతృకను డైరెక్ట్‌ చేసిన జీతూ జోసఫే తెలుగు రీమేక్‌కు కూడా దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రం అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌లో ఈనెల 25న విడుదల చేస్తున్నట్లు మేకర్స్‌ ప్రకటించారు.

The truth has begun to unveil itself. But the question is - has it left a permanent scar on Rambabu?

Watch #Drushyam2OnPrime, Nov. 25 on @PrimeVideoIN

The truth has begun to unveil itself. But the question is - has it left a permanent scar on Rambabu?

Watch #Drushyam2OnPrime, Nov. 25 on @PrimeVideoIN

November 12, 2021