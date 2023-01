మెగా పవర్‌ స్టార్‌ రామ్‌ చరణ్‌-ఉపాసన దంపతులు త్వరలోనే తల్లిదండ్రులు కాబోతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఉపాసన తల్లి కాబోతున్న విషయాన్ని ఇటీవల మెగా కుటుంబం అధికారికంగా ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం ఉపాసన మూడు నెలల గర్భవతిగా ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆమె పుట్టబోయే బిడ్డ గురించి ట్వీట్‌ చేస్తూ ఎమోషనల్‌ అయ్యారు. కాగా ప్రస్తుతం రామ్‌ చరణ్, ఉపాసనలు అమెరికాలో ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ 80వ గోల్డెన్ గ్లోబ్ అవార్డుల వేడుకలో బెస్ట్ ఒరిజినల్ సాంగ్.. నాన్ ఇంగ్లీష్ కేటగిరీలో నాటు నాటుకు పాటకు ఈ అవార్డు వరించింది.

దీనిని మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ ఎమ్‌ఎమ్‌ కీరవాణి అందుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలను ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ టీం షేర్‌ చేస్తూ ఎమోషనల్‌ అవుతున్నారు. ఇప్పటికే రామ్‌చరణ్‌, ఎన్టీర్‌, రాజమౌళి ఇలా ప్రతిఒక్కరు ఈ గ్రేట్‌ మూమెంట్‌ని సోషల్‌ మీడియా వేదికగా ఫ్యాన్స్‌తో పంచుకుంటున్నారు. ఉపాసన సైతం ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ టీంతో కలిసి ఈ హ్యాపీ మూమెంట్‌ ఎంజాయ్‌ చేస్తున్నారు. తాజాగా వారితో కలిసి లాస్‌ఎంజిల్స్‌లో దిగిన ఫొటోను షేర్‌ చేస్తూ.. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ టీంకి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

‘ఆర్ఆర్ఆర్ కుటుంబంలో భాగమైనందుకు చాలా గౌరవంగా ఉంది. మన ఇండియన్‌ సినిమాకు సగర్వంగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ విజయం సాధించారు. ఈ హ్యాపీ మూమెంట్‌లో నన్ను భాగం చేసిన రామ్‌చరణ్‌, ఎస్‌ఎస్‌ రాజమౌళికి ధన్యవాదాలు. ఈ ప్రయాణంలో నాతో పాటు నా బిడ్డ కూడా ఈ గౌరవం పొందడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేను చాలా భావోద్వేగానికి లోనయ్యాను’ అంటూ ఉపాసన రాసుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం ఆమె ట్వీట్‌ మెగా ఫ్యాన్స్‌, ఫాలోవర్స్‌ని బాగా ఆకట్టుకుంటోంది. కాగా 2012లో పెళ్లి చేసుకున్న రామ్ చరణ్-ఉపాసనలు పదేళ్ల తర్వాత తల్లిదండ్రులు కాబోతుండటంతో మెగా ఫ్యామిలీతో పాటు మెగా ఫ్యాన్స్‌ సైతం మురిసిపోతున్నారు.

Such an honour to be a part of the #RRR family.

Proudly winning for Indian Cinema #jaihind

Thank u @AlwaysRamCharan & @ssrajamouli Garu for making me part of this journey.

I’m sooo happy my baby can experience this along with me 🤗❤️

I’m soooooo emotional 🥹 @rrrmovie pic.twitter.com/ng6IXeULBY

— Upasana Konidela (@upasanakonidela) January 11, 2023