హోలీ పండగ సందర్భంగా రంగులతో ఆడారు సినీ తారలు. ఆ ఆనందోత్సాహాలను సోషల్‌ మీడియా వేదికగా ఫొటోల రూపంలో అభిమానుల కోసం షేర్‌ చేశారు. నేపాల్‌లో హోలీ సెలబ్రేషన్స్‌ జరుపుకున్నారు తమన్నా. పెళ్లైన తర్వాత తొలి హోలీ ఫెస్టివల్‌ను భర్త సోహైల్‌ కతూరియాతో జరుపుకున్నారు హన్సిక. కరీనా కపూర్, కరిష్మా కపూర్, అనన్యా పాండే , రకుల్‌ ప్రీత్‌ సింగ్‌ కూడా హోలీ సంబరాల్లో మునిగారు.

गुंजिया खाई क्या??? 😀💖

मुंबई वालो रंग के साथ प्यार भी बरसाने के लिये दिल से शुक्रिया!!!

You guys have my heart 🫶🏻💗

Happy Holi 💜💙🧡#holi #holihai pic.twitter.com/xuCf15rImz

— Soundarya Sharma (@soundarya_20) March 7, 2023