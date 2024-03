లేట్‌‌‌‌గా వచ్చినా లేటెస్ట్‌‌‌‌గా వచ్చినంటోన్నాడు సిద్దు జొన్నలగడ్డ. ఆయన హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం ‘టిల్లు స్వ్కేర్‌’. మార్చి 29న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ చిత్రం తొలి రోజే హిట్‌ టాక్‌ సంపాదించుకుంది. టిల్లుగాడి మ్యానరిజం, పంచ్‌ డైలాగ్స్‌కి సినీ ప్రేక్షకులు మరోసారి ఫిదా అయ్యారు. ఫలితంగా తొలిరోజు భారీ కలెక్షన్స్‌ వసూలు చేసింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ చిత్రానికి ఫస్ట్‌డే రూ.23.7 కోట్ల గ్రాస్‌ కలెక్షన్స్‌ వచ్చినట్లు నిర్మాణ సంస్థ సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ అధికారికంగా ‍ప్రకటించింది.

అలాగే అమెరికాలో ఈ చిత్రం తొలిరోజు 1 మిలియన్‌ డాలర్స్‌కి పైగా వసూళ్లను రాబట్టింది. హిట్‌ టాక్‌ రావడంతో వీకెండ్‌లో కలెక్షన్స్‌ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని సినీ పండితులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ సినిమా కచ్చితంగా రూ. 100 కోట్లకు పైగా వసూలు చేస్తుందని నిర్మాత నాగవంశీ ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 2022లో వచ్చిన డీజే టిల్లు చిత్రానికి కొనసాగింపుగా వచ్చిన చిత్రమే ‘టిల్లు స్వ్కేర్‌’. మల్లిక్‌ రామ్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో అనుపమ పరమేశ్వరన్‌ హీరోయిన్‌గా నటించింది.

Tillu Registers a 𝐃𝐎𝐔𝐁𝐋𝐄 𝐁𝐋𝐎𝐂𝐊𝐁𝐔𝐒𝐓𝐄𝐑 Start at the Box-Office with 𝟐𝟑.𝟕 𝐆𝐑𝐎𝐒𝐒 on 𝐃𝐀𝐘 𝟏 🔥

Our Starboy 🌟 is shattering the records all over! 💥💥

Book your tickets here - https://t.co/vEd8ktSAEW #Siddu @anupamahere @MallikRam99 @ram_miriyala… pic.twitter.com/Dz7hqglg5Z

— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) March 30, 2024