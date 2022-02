'ఝుమ్మంది నాదం' చిత్రంతో వెండితెర‌కు హీరోయిన్‌గా ప‌రిచ‌య‌మైన తాప్సీ ప‌న్ను అతి తక్కువ కాలంలోనే టాప్​ హీరోయిన్​గా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. మంచి సినిమాలు ఎంపిక చేసుకుంటూ తనదైన నటనతో టాలీవుడ్​లో వచ్చిన క్రేజ్​తో స‌డ‌న్‌గా బాలీవుడ్‌కు మ‌కాం మార్చింది. అక్కడ వైవిధ్యమైన చిత్రాలను చేస్తూ తానేంటో నిరూపించుకుంటోంది. అతి తక్కువ సమయంలోనే బాలీవుడ్ టాప్ హీరోయిన్లలో ఒకరిగా మారిపోయింది. చాలా కాలం తర్వాత తాప్సీ తెలుగులో చేస్తున్న సినిమా 'మిషన్​ ఇంపాజిబుల్'​.

'ఏజెంట్​ సాయి శ్రీనివాస ఆత్రేయ' ఫేం స్వరూప్​ ఆర్​ఎస్​జే ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని మ్యాట్నీ ఎంటర్​టైన్​మెంట్​ పతాకంపై నిరంజన్​ రెడ్డి, అన్వేష్​ రెడ్డి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమాను ఏప్రిల్​ 1న విడుదల చేస్తున్నట్లు ఒక పోస్టర్​ ద్వారా మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఈ పోస్టర్​లో తాప్సీతోపాటు ముగ్గురు చిన్నారులు పరుగు తీస్తూ కనిపించారు. ఈ సినిమాలో మలయాళీ నటుడు హరీశ్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుండగా మార్క్​ కె. రాబిన్​ సంగీతం అందిస్తున్నారు.



April 1 Vidudhala !!

My team and I are excited to show you all our final product

Shower your love and blessings on us the way you did for " Agent Sai Srinivasa Athreya "@MatineeEnt @taapsee @RavindraVijay1 @iamMarkKRobin @UrsVamsiShekar #Mishanimpossible pic.twitter.com/hVb9BnDvPD

— Swaroop RSJ (@swarooprsj) February 28, 2022