Kalyan Ram Bimbisara Movie Theatrical Release Date Announced: నందమూరి కల్యాణ్‌ రామ్‌ హీరోగా వస్తున్న 18వ చిత‍్రం 'బింబిసార'. కేథరిన్‌, సంయుక్త మీనన్‌, వారీనా హుసేన్‌ హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్న ఈ సినిమాకు విశిష్ట్‌ దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. నందమూరి తారక రామారావు ఆర్ట్స్‌ పతాకంపై హరికృష‍్ణ. కె నిర‍్మిస్తున్న ఈ సినిమాకు 'ఏ టైమ్‌ ట్రావెల్‌ ఫ్రమ్‌ ఈవిల్‌ టు గుడ్‌' అనేది ట్యాగ్‌లైన్‌. ఇటీవల రిలీజైన ఈ సినిమా టీజర్‌కు విశేష స్పందన లభించింది. తాజాగా ఈ సినిమా విడుదల తేదిని ప్రకటించారు మేకర్స్‌. ఈ సంవత్సరం ఆగస్టు 5న ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకువస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఉగాది సందర్భంగా శనివారం సినిమా అధికారిక రిలీజ్‌ డేట్‌ పోస్టర్‌ను విడదల చేశారు.



