Sumanth Aham Reboot First Glitch Released: ఇటీవల మళ్లీ మొదలైంది సినిమాలతో ప్రేక్షకులను పలకరించాడు హీరో సుమంత్‌. తాజాగా సుమంత్‌ హీరోగా నటిస్తున్న చిత్రం ‘అహం రీబూట్’. ప్రశాంత్ సాగర్ అట్లూరి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాను వాయుపుత్ర ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్, ఎస్ ఒరిజినల్స్ బ్యానర్లో రఘువీర్ గోరిపర్తి, సృజన్ యరబోలు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్‌ విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి ఫస్ట్‌ గ్లిట్చ్‌ను విడుదల చేశారు.

ఈ ఫస్ట్‌ గ్లిట్చ్‌ను యంగ్‌ హీరో అడవి శేష్‌ ట్విటర్‌ వేదికగా రిలీజ్‌ చేస్తూ మూవీ యూనిట్‌కు ఆల్‌ ది బెస్ట్ తెలిపాడు. ఈ ఫస్ట్‌ గ్లిట్చ్‌లో హీరో సుమంత్‌ ఆర్జే నిలయ్‌గా నటిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అతనికి ఒక అమ్మాయి కిడ్నాప్‌ అయినట్లు కాల్ చేస్తుంది. తనను ఒక డార్క్‌ రూమ్‌లో బంధించి ఉంచారని, త్వరలో తను చనిపోతున్నట్లు చెప్పుకొస్తుంది. ఆ యువతిని ఆర్జే నిలయ్‌ రక్షించాడా ? లేదా ? అనే కథాంశంగా సినిమా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ వీడియోలో శ్రీరామ్‌ మద్దూరి బ్యాక్‌గ్రౌండ్ మ్యూజిక్‌ సస్పెన్సింగ్‌ చాలా బాగా ఆకట్టుకుంది. మొత్తంగా ఈ ఫస్ట్‌ గ్లిట్చ్‌ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేలా ఉంది.

చదవండి: హైదరాబాద్‌ ఆస్పత్రిలో చేరిన దీపికా పదుకొణె..

కొడుకు ఫొటోను షేర్‌ చేసిన కాజల్‌.. ఈసారి ముఖం కనిపించేలా

Here is the mighty Interesting peek into the world of #AhamReboot starting my dear bro @iSumanth In recent years, love his novel attempts

Aham Reboot First Glitch | Sumanth | Prashanth Sagar Atluri | Sri Ram Ma... https://t.co/heZi6yZTjJ via @YouTube pic.twitter.com/hqdgPICXGs

— Adivi Sesh (@AdiviSesh) June 14, 2022