Sivakarthikeyan Don Movie OTT Streaming: తమిళ స్టార్‌ హీరో శివ‌కార్తికేయ‌న్‌ బ్యాక్‌ టూ బ్యాక్‌ హిట్స్‌తో దూసుకుపోతున్నాడు. ‘రెమో’, ‘కౌసల్యా కృష్ణ మూర్తి’ సినిమాలతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరైన ఆయన పరిశ్రమలోకి వచ్చిన తక్కువ కాలంలోనే స్టార్‌ హీరోగా ఎదిగాడు. త‌మిళంలో వరుస సినిమాలు చేస్తూ వీలు చిక్కినప్పుడల్లా తెలుగులో డబ్‌ చేస్తున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయనకు కోలీవుడ్‌తో పాటు టాలీవుడ్‌లో మంచి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ పెరిగింది. ఇదిలా ఉంటే ఆయన తాజాగా నటించిన చిత్రం డాన్‌. మే 13న విడుదలైన ఈ మూవీ బ్లాక్‌బస్టర్‌ హిట్‌గా నిలిచింది. కాలేజీ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం తమిళంతో పాటు తెలుగులోనూ రిలీజై రికార్డు స్థాయిలో కలెక్షన్స్‌ వసూళు చేసి రూ. 100 కోట్ల క్లబ్‌లోకి చేరింది.

ఈ మూవీ విడుదలై మూడు వారాలు పైనే అవుతున్న నేపథ్యంలో డాన్‌ ఓటీటీ రిలీజ్‌పై ఆసక్తి నెలకొంది. కాగా ఈ చిత్రం త్వరలోనే నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో సందడి చేయబోతుంది. డాన్‌ మూవీని నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ భారీ ఢిల్‌కు సొంతం చేసుకున్నట్లు సమాచారం. జూన్‌ 10 నుంచి ఈ చిత్రం నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్‌ కానుందని సదరు ఓటీటీ సంస్థ అధికారిక ప్రకటన ఇచ్చింది. కాగా శిబిచక్రవర్తి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ మూవీలో ప్రియాంక అరుళ్‌ మోహన్‌ హీరోయిన్‌గా నటించగా ప్రముఖ దర్శకుడు ఎస్‌జే సూర్య, సముద్రఖని కీలక పాత్ర పోషించారు. లైకా ప్రొడక్షన్, శివ కార్తికేయన్‌ ప్రొడక్షన్స్‌ సంస్థలు సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్‌ సంగీతం అందించాడు.

It's time to put on your dancing shoes and do the Jalabulajangu with us, because the DON is arriving on June 10th! 🎉🕺🥳#DonOnNetfix pic.twitter.com/5hQbfTuJ3I

— Netflix India South (@Netflix_INSouth) May 28, 2022