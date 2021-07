Raj Kundra Arrest: పెగాసస్‌ వివాదం కుదిపేస్తున్న టైంలో.. ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త, బాలీవుడ్‌ ఫైనాన్సర్‌ రాజ్‌ కుంద్ర(46) పోర్నోగ్రఫీ కేసులో అరెస్ట్‌ కావడం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. వెబ్‌ సిరీస్‌ అవకాశాల పేరుతో యువతులకు గాలం వేసి.. వాళ్లతో అడల్ట్‌ చిత్రాలు తీస్తున్నాడన్న ఆరోపణలపై రాజ్‌ కుంద్రాను సోమవారం రాత్రి పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ వ్యవహారంలో ముంబై పోలీసులు ఇప్పటిదాకా ఆసక్తికరమైన సమాచారాన్ని సేకరించినట్లు తెలుస్తోంది.

ముంబై: లండన్‌కు చెందిన ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త, నటి శిల్పాశెట్టి భర్త రాజ్‌ కుంద్రా పోర్నోగ్రఫీ కేసులో అరెస్ట్‌ కావడంతో సినీ పరిశ్రమ ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. వెబ్‌ సిరీస్‌ల పేరుతో పోర్న్‌, సెమీ పోర్న్‌ కంటెంట్‌ను తీయడంతో పాటు వాటిని కొన్ని యాప్‌ల ద్వారా జనాల్లోకి తీసుకెళ్తున్నాడంటూ ఆయనపై అభియోగాలు నమోదు అయ్యాయి. ఈ మేరకు సోమవారం సాయంత్రం విచారణ పేరిట బైకుల్లాలోని తమ ఆఫీస్‌కు రప్పించుకున్న ముంబై క్రైమ్‌ బ్రాంచ్‌ పోలీసులు.. అటు నుంచి అటే కుంద్రాను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అంతేకాదు ఈ మొత్తం పోర్న్‌ మాఫియాకు రాజ్‌ కుంద్రానే సూత్రధారి అని ముంబై పోలీస్‌ కమిషనర్‌ హేమంత​ నగ్రాలే నిర్ధారించారు.

ఆ లింక్‌తో..

ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 4న ఉత్తర ముంబై మలాద్‌లో మదా ఐల్యాండ్‌లోని ఓ భవనంలో బూతు సినిమాలు తీస్తున్న ఓ ముఠాను ముంబై ప్రాపర్టీ సెల్‌(స్పెషల్‌ పోలీస్‌) అరెస్ట్‌ చేసింది. మొత్తం 9 మందిలో నటి కమ్‌ మోడల్స్‌ గెహానా వశిష్ఠ్‌, రోవా ఖాన్‌ కూడా ఉన్నారు. అయితే ఈ వ్యవహారం మొత్తంలో యూకే ప్రొడక్షన్‌ కంపెనీ కెన్‌రిన్‌ ఉండడం, దానికి ఉమేశ్‌ కామత్‌ హెడ్‌ కావడం, ఉమేశ్‌ ఇదివరకు కుంద్రా దగ్గర పని చేయడంతో ప్రాపర్టీ సెల్‌ విభాగం ఇన్‌స్పెక్టర్‌ కేదార్‌ పవార్‌, కుంద్రాపై దృష్టిసారించాడు. ఈ క్రమంలో గతంలో ఓసారి కుంద్రాని పోలీసులు ప్రశ్నించారు కూడా. ఈ మేరకు పక్కా ఆధారాలు సేకరించాకే రాజ్‌ కుంద్రాని సోమవారం అరెస్ట్‌ చేసినట్లు ముంబై కమిషనర్‌ తెలిపారు. మంగళవారం ఉదయం వైద్య పరీక్షల అనంతరం కుంద్రాను జడ్జి ముందు ప్రవేశపెట్టనున్నారు.

Actress Shilpa Shetty's husband & businessman Raj Kundra has been taken for medical examination at JJ hospital by Property Cell of Mumbai Police's Crime Branch.He was later taken to Mumbai Police Commissioner's office.#shilpashettykundra #RajKundraArrest pic.twitter.com/KeM346ZUzd

— MBC TV ODISHA (@MBCTVODISHA) July 20, 2021