బాలీవుడ్‌ బాద్‌షా షారుక్‌ ఖాన్‌, స్టార్‌ హీరోయిన్‌ దీపికా పదుకొణె జంటగా నటించిన చిత్రం పఠాన్‌. సిద్దార్థ్‌ ఆనంద్‌ డైరెక్ట్‌ చేసిన ఈ సినిమా యశ్‌ రాజ్‌ ఫిలింస్‌ నిర్మించింది. జాన్‌ అబ్రహం విలన్‌గా నటించాడు. ఈ సినిమా హిందీ, తెలుగు, తమిళ భాషల్లో జనవరి 25న విడుదల కానుంది. సినిమా రిలీజ్‌కు ఇంకా మూడు రోజుల వ్యవధి మాత్రమే మిగిలి ఉంది. ఈ క్రమంలో సోషల్‌ మీడియాలో AskSRK అంటూ అభిమానులతో ముచ్చటించాడు షారుక్‌.

ఈ సందర్భంగా పఠాన్‌ సినిమా అడ్వాన్స్‌ టికెట్లు, ఏకంగా థియేటరే బుక్‌ చేసుకున్నవారికి కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు. ఈ సందర్భంగా ఓ అభిమాని.. సినిమా విడుదలైన రోజు మీరు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏదైనా థియేటర్‌కు వస్తారా? అని అడిగాడు. ఇందుకాయన.. ఎందుకు రాను? రామ్‌చరణ్‌ తీసుకెళ్తే తప్పకుండా వస్తా అని బదులిచ్చాడు. ఇది చూసిన నెటిజన్లు.. చరణ్‌ అన్నా.. షారుక్‌ను తీసుకెళ్లు అని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరి చెర్రీ ఏమైనా స్పందిస్తాడో? లేదో? చూడాలి.

Yeah if Ram Charan takes me!! https://t.co/LoaE4POU79 — Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 21, 2023

Jaise chal raha hai toh lagta hai accha hi hoga….I hope all enjoy the #Pathaan ride https://t.co/RnMaav939J — Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 21, 2023

Thank u and bless u hope u all enjoy the film.#Pathaan https://t.co/H3ghxTWi5q — Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 21, 2023

Remember to take the tickets home don’t leave them here !!! #Pathaan https://t.co/KyUDw18tsZ — Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 21, 2023

