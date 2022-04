Satna Titus Starrer Who Are You Movie Shooting Started In Hyderabad: సురేష్‌ సపవత్, సత్నా టైటస్‌ హీరో హీరోయిన్లుగా వైకుంఠ్‌ బోణు దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న చిత్రం ‘హు ఆర్‌ యు?’. బొక్కిశం భూలక్ష్మి నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా పూజా కార్యక్రమాలు శుక్రవారం హైదరాబాద్‌లో జరిగాయి. ముహూర్తపు సన్నివేశానికి ప్రియా నాయుడు క్లాప్‌ ఇవ్వగా, లలిత కెమెరా స్విచాన్‌ చేశారు. వైకుంఠ్‌ బోణు మాట్లాడుతూ- ‘‘సస్పెన్స్‌ క్రైమ్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో చాలా సినిమాలు వచ్చాయి. కానీ మా సినిమా వాటికి భిన్నంగా ఉంటుంది. కుటుంబ నేపథ్యంతో ముడిపడిన ఓ భిన్నమైన కథతో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నా. కచ్చితంగా ప్రేక్షకులకు నచ్చుతుందనే నమ్మకం ఉంది.’’ అని అన్నారు.

అలాగే బిచ్చగాడు సినిమాతో ఆకట్టుకున్న హీరోయిన్‌ సత్నా టైటస్‌, హీరో సురేష్‌లో జోడీ ఆకట్టుకునేలా ఉంటుంది. నీవెవరు ? అని ఇందులో ఎవరు ఎవరిని ప్రశ్నించారనేది ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. అని డైరెక్టర్‌ వైకుంఠ్‌ బోణ్‌ తెలిపారు. ‘‘ప్రియా నాయుడు మంచి కథ అందించారు. మంచి టీమ్‌ కుదిరింది. ఏకధాటిగా సినిమా చిత్రీకరణను ప్లాన్‌ చేశాం’’ అని నిర్మాత భూలక్ష్మి పేర్కొన్నారు. ఈ సినిమాకు ఛాయాగ్రహకుడిగా సురేష్‌ గొంట్ల పనిచేయగా శ్రీనివాస్‌ తేజ సంభాషణలు రాశారు.