Khushi Movie Update: రౌడీ హీరో విజయ్‌ దేవరకొండ, స్టార్‌ హీరోయిన్‌ సమంత జంటంగా కలిసి నటిస్తున్న లవ్‌ స్టోరీ 'ఖుషి'. ప్రేమ కథా చిత్రాలకు మారుపేరైన శివ నిర్వాణ ఈ మూవీ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ మూవీ కశ్మీర్‌ తొలి షూటింగ్‌ షెడ్యూల్‌ను జరుపుకుంటున్ను విషయం తెలిసిందే. తాజాగా ఈ మూవీ ఓ అప్‌డేట్‌ ఇస్తూ హీరో విజయ్‌, సమంతలకు డైరెక్టర్‌ శివ థ్యాక్స్‌ చెప్పాడు. ఈ మేరకు ఆయన ట్వీట్‌ చేస్తూ.. ‘కశ్మీర్‌లో జరుగుతున్న మా మూవీ(ఖుషీ) తొలి షూటింగ్‌ షెడ్యూల్‌ పూర్తయింది. త్వరలోనే హైదరాబాద్‌లో సెకండ్‌ షెడ్యూల్ ప్రారంభం కానుంది.

కశ్మీర్‌ షెడ్యూల్‌ను శరవేగంగా పూర్తి చేసేందుకు సహాకరించిన హీరో విజయ్‌, హీరోయిన్‌ సమంత, వెన్నెల కిశోర్‌తో మా మూవీ యూనిట్‌కు ధన్యవాదాలు’ అంటూ శివ రాసుకొచ్చాడు. కాగా ఈ మూవీ తెలుగుతో పాటు తమిళం, మలయాళ, కన్నడ భాషల్లో డిసెంబర్‌ 23, 2022న విడుదల చేసేందుకు చిత్ర బృందం ప్లాన్‌ చేస్తోంది. కాగా ఈ మూవీతో పాటు విజయ్‌, పూరీ జగన్నాథ్‌తో జనగనమణ సినిమా చేస్తోన్న సంగతి తెలిసిందే. అలాగే ఇటీవల సామ్‌ నటించిన కాతువాక్కుల రెండు కాదల్‌ మూవీ విడుదల కాగా శాకుంతం, యశోద చిత్రాలు విడుదలకు రెడీ అవుతున్నాయి. వీటితోపాటు ఓ ఇంటర్నేషనల్‌ మూవీతో పలు ప్రాజెక్ట్‌లకు సంతకం చేసిన సంగతి తెలిసిందే.

Amazing first schedule in kashmir

Thankyou @TheDeverakonda @Samanthaprabhu2 @vennelakishore #saranyapradeep and Whole #khushiteam 👏 congratulations

#khushiondec23 #khushi pic.twitter.com/jax2pkYRvS

— Shiva Nirvana (@ShivaNirvana) May 23, 2022