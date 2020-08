టాలీవుడ్‌ హీరో సాయి ధరమ్‌ తేజ్‌ సోషల్‌ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉంటారు. సినిమాలు, వ్యక్తిగత విషయాలను ఎప్పటికప్పుడు అభిమానులతో పంచుకుంటారు. ఈ క్రమంలో మెగా మేనల్లుడు చేసిన ఓ ట్వీట్‌ ప్రస్తుతం అభిమానుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతోంది. ఓ చిన్న ప్రాణి తన ప్రయత్నంతో ఎలా విజయాన్ని సాధించగలిగించిందన్న వీడియోను శనివారం తన ట్విటర్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు.‘ ఎక్కడైతే సంకల్పం ఉంటుందో అక్కడ విజయానికి దారి ఉంటుంది’ అని పేర్కొన్న ఈ పోస్టును సాయి ధరమ్‌ తేజ్‌ రీట్వీట్‌ చేశారు. ముందుగా వండర్‌ ఆఫ్‌ సైన్స్‌ ఈ వీడియోను షేర్‌ చేసింది. పరిమాణంతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి చిన్న జీవి నుంచి కూడా మన నేర్చుకోవచ్చు అనే క్యాప్షన్‌తో తన ట్విటర్‌ అకౌంట్లో షేర్‌ చేశారు. (సుకుమార్‌ స్క్రీన్‌ప్లేతో..)

ఈ వీడియోలో ఒక చిన్న అంగుళాల పురుగు ఓ బల్ల మీద నుంచి మరో బల్ల మీదకు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. అయితే రెండు బల్లల మధ్యలో దాని పరిమాణం అంతే ఉన్న ఖాళీ ప్రదేశాన్ని దాటేందుకు ఎలా కృషి చేసిందో ఈ వీడియోలో తెలుస్తోంది. కాగా దీనిపై అభిమానులు భారీగా స్పందిస్తున్నారు. ‘మెగా కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ తమ కెరీర్‌లో ఎదిగేందుకు ఇది ప్రధాన కారణం’ అని ఓ నెటిజన్‌ కామెంట్‌ చేయగా.. ‘మంచి విషయాలను ఎవరి నుంచి అయినా నేర్చుకోవచ్చు’. అని మరో నెటిజన్‌ పేర్కొన్నారు. (నా విజయం వాయిదా పడిందనుకున్నా!)

Something that we can learn today from a little #inchworm ☺️☺️☺️ https://t.co/CNrr6mlQsH

