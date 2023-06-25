ఇన్వెస్టిగేషన్‌ షురూ చేసిన రుహానీ శర్మ

Jun 25, 2023, 06:06 IST
Release Date Poster Of Ruhani Sharma HER - Sakshi

రుహాణీ శర్మ పోలీసాఫీసర్‌గా నటించిన చిత్రం ‘హర్‌’. శ్రీధర్‌ స్వరాఘవ్‌ దర్శకత్వంలో రఘు సంకురాత్రి, దీపాసంకురాత్రి నిర్మించారు. సురేష్‌ ప్రొడక్షన్స్‌ డిస్ట్రిబ్యూషన్‌ సంస్థ ద్వారా ఈ సినిమా జూలై 21న విడుదల కానుంది.

ఈ సందర్భంగా నిర్మాత డి. సురేష్‌బాబు ఈ సినిమా ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు. పోలీస్‌ ఇన్వెస్టిగేషన్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ఇది. వికాస్‌ వశిష్ట, ప్రదీప్‌ రుద్ర, జీవన్‌ కుమార్, అభిగ్న్య, సంజయ్‌ స్వరూప్, బెనర్జీ, రవివర్మ కీలక పాత్రలు పోషించిన ఈ చిత్రానికి సంగీతం: పవన్‌.

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