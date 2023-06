రుహాణీ శర్మ పోలీసాఫీసర్‌గా నటించిన చిత్రం ‘హర్‌’. శ్రీధర్‌ స్వరాఘవ్‌ దర్శకత్వంలో రఘు సంకురాత్రి, దీపాసంకురాత్రి నిర్మించారు. సురేష్‌ ప్రొడక్షన్స్‌ డిస్ట్రిబ్యూషన్‌ సంస్థ ద్వారా ఈ సినిమా జూలై 21న విడుదల కానుంది.

ఈ సందర్భంగా నిర్మాత డి. సురేష్‌బాబు ఈ సినిమా ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు. పోలీస్‌ ఇన్వెస్టిగేషన్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ఇది. వికాస్‌ వశిష్ట, ప్రదీప్‌ రుద్ర, జీవన్‌ కుమార్, అభిగ్న్య, సంజయ్‌ స్వరూప్, బెనర్జీ, రవివర్మ కీలక పాత్రలు పోషించిన ఈ చిత్రానికి సంగీతం: పవన్‌.

Ace producer @SBDaggubati Garu unveiled release date poster of the Investigative drama #HER starring @iRuhaniSharma#HERReleasingOnJuly21



A @SureshProdns Release#VikasVasishta@sswaraghav @doubleupmediaa#DeepaSankuratri #RaghuSakuratri @saregamasouth @PROSaiSatish pic.twitter.com/GGHmZ1yNIl

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) June 24, 2023