బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ సినిమాలతో మాస్ మహారాజా రవితేజ దూసుకుపోతున్నారు. ఇటీవలే రావణాసుర సినిమాతో మెప్పించిన హీరో.. మరోసారి టైగర్‌ నాగేశ్వరరావుతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. అభిషేక్ పిక్చర్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి మహేశ్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. నుపుర్ సనన్ ఇందులో హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది. 1970-80ల కాలంలో స్టువర్టుపురంలోని గజదొంగ టైగర్‌ నాగేశ్వరరావు పాత్రలో రవితేజ కనిపించననున్నారు. తాజాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన క్రేజీ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు మేకర్స్.

ఈ చిత్రంలో రవితేజ్ ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్‌ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. మాస్ ఆడియన్స్‌కు తగ్గట్టుగానే ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నట్లు పోస్టర్‌ చూడగానే తెలుస్తోంది. ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను రవితేజ్ తన ట్విటర్‌లో షేర్ చేశారు. నా టైగర్‌ జోన్‌లోకి మీ అందరికీ స్వాగతం అంటూ పోస్ట్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఇది సోషల్ మీడియాలో వైరలవుతోంది.

ఇది చూసిన అభిమానులు హిట్ పక్కా అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. కాగా.. అక్టోబర్‌ 20న ఈ సినిమాను విడుదల చేయనున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు. సరికొత్త బాడీ లాం‍గ్వేజ్‌తో రవితేజ ఈ చిత్రంలో కనిపించనున్నారు. నుపుర్‌ సనన్‌తో పాటు గాయత్రి భరద్వాజ్ మరో హీరోయిన్‌గా నటించనుంది. ఈ చిత్రంలో అనుపమ్ ఖేర్, రేణు దేశాయ్ ప్రధానపాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.



Name: NageswaraRao

Village: Stuartpuram ..!



Welcoming you all to my zone…

THE TIGER ZONE 🐅



Here’s The #TigerNageswaraRao First Look :)



- https://t.co/708GaCg9Kl



See you at the cinemas this October 20th😊@DirVamsee @AbhishekOfficl @AnupamPKher #RenuDesai @NupurSanon… pic.twitter.com/2Pl4QahzI5

— Ravi Teja (@RaviTeja_offl) May 24, 2023