మాస్ మహారాజా రవితేజ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ ఖిలాడీ చిత్రీకరణ చివరి దశకు చేరుకుంది. రవితేజ అభిమానులకు ఖిలాడీ చిత్ర దర్శకనిర్మాతలు గుడ్‌ న్యూస్‌ చెప్పారు. గురువారం ఖిలాడీ సినిమా తేదిని ప్రకటించారు. ఫిబ్రవరి 11, 2022 ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నట్లుగా పోస్టర్‌ రిలీజ్‌ చేశారు. ఈ పోస్టర్‌లో రవితేజ సిగరెట్‌ తాగుతూ ఘాటైన మాస్‌ గెటప్‌లో దర్శనిమిచ్చాడు. దర్శకుడు రమేష్ వర్మ కాంబినేషన్‌లో సత్యనారాయణ కోనేరు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో రవితేజ సరసన మీనాక్షి చౌదరి, డింపుల్ హయాతి హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు.

See you in cinemas 😎 #Khiladi

February 11th, 2022. pic.twitter.com/vCW6y3P1Kf

— Ravi Teja (@RaviTeja_offl) November 11, 2021