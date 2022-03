‘ది కశ్మీర్‌ ఫైల్స్‌’.. చిన్న సినిమాగా విడుదలైన ఈ మూవీ పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. రూ. 12 కోట్లు బడ్జెట్‌ తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం రికార్డు స్థాయిలో కలెక్షన్ల వసూలు చేసి రూ. 200 కోట్ల క్లబ్‌లోకి చేరింది. వివేక్ రంజన్ అగ్నిహోత్రి దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీలో 1990లో కశ్మీర్‌ పండిట్లపై జరిగిన ఆకృత్యాలను తెరపై చూపించారు. ఈ మూవీ ప్రధాని మోదీతో సహా పలువురు సినీ,రాజకీయ ప్రముఖులు ప్రశంసలు కురిపిస్తుంటే.. మరికొందరు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు.

ఇప్పటికే ఈ మూవీపై ప్రశంసలు కురిపించిన ఆర్జీవి తాజా మరోసారి కశ్మీర్‌ ఫైల్స్‌ను ఉద్దేశిస్తూ బాలీవుడ్‌పై షాకింగ్‌ కామెంట్స్‌ చేశాడు. ఈ మేరకు వర్మ ట్వీట్‌ చేస్తూ.. ‘‘ది కాశ్మీర్ ఫైల్స్’బాలీవుడ్ చరిత్రను మార్చేసింది. బాలీవుడ్‌కు చెందిన 7 బడా ప్రొడక్షన్ హౌజ్‌లు టాప్‌లో ఉండటానికి పోటీపడుతూ ఉంటాయి. కానీ కాశ్మీర్ ఫైల్స్ లాంటి సినిమాలు ఎప్పుడు ఎలా వచ్చి టాప్ చైర్‌లో కూర్చుంటాయో చెప్పలేం. ది కాశ్మీర్ ఫైల్స్ కిల్లర్ విజయం బాలీవుడ్‌లో ఉన్న అపోహలను చేరిపేసింది’అంటూ వర్మ రాసుకొచ్చారు. అంతేగాక ఆ అపోహలు ఏంటో కూడా వివరించాడు.

Top 7 production houses of Bollywood will cease to be at the top and will lose their control on the film industry because #kashmirifiles proved that anyone from anywhere can come to sit on top which is ultimate democratisation of cinema . check link https://t.co/GdXBhXMYMy

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) March 21, 2022