చెన్నై: ఇటీవల కరోనా బారిన పడిన మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి త్వరగా కోలుకోవాలని అభిమానులు గుళ్లో పూజలు చేస్తున్నారు. అదే విధంగా సినీ ప్రముఖులు సైతం ఆయన కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ సోషల్‌ మీడియాలో సందేశాలు పంపుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్‌, దర్శకుడు రాఘవ లారెన్స్‌ కూడా ఆయన మహమ్మారి నుంచి త్వరగా బయటపడాలని ఆకాంక్షిస్తూ గురువారం ట్వీట్‌ చేశారు. ఇందుకోసం తన ఇష్టదైవమైన రాఘవేంద్ర స్వామిని వేడుకుంటున్న ఫొటోను ట్విటర్‌లో పోస్టు చేస్తూ.. ‘అందరికి శుభ గురువారం.. ఈ రోజు మా గుడిలో ప్రత్యేక పూజ జరిగింది. చిరంజీవి అన్నయ త్వరలో కరోనాను జయించాలని రాఘవేంద్ర స్వామి టెంపుల్‌లో ప్రత్యేక పూజ నిర్వహంచాను. ఆ‍యన తొందరగా మహమ్మారి నుంచి పూర్తి ఆరోగ్యంతో బయటపడాలని స్వామిని గట్టిగా వేడుకున్న’ అంటూ చేతులు జోడించిన మూడు ఎమోజీను జత చేశారు. అయితే తమిళనాడులోని తిరువళ్లే ప్రాంతంలో ఆయన సోంత ఖర్చులతో రాఘవేంద్ర స్వామి టెంపుల్‌ను నిర్మించిన సంగతి తెలిసిందే. (చదవండి: టైటిల్‌లో మార్పులు.. కొత్త పోస్టర్‌ విడుదల‌)

Happy Thursday everyone! Today a special pooja is happening at my temple for Chiranjeevi annaiya to recover soon from covid. I pray ragavendra swamy for his speed recovery 🙏🏼🙏🏼 @KChiruTweets pic.twitter.com/EFaoxhJjct

— Raghava Lawrence (@offl_Lawrence) November 12, 2020