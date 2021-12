ప్రముఖ యాంకర్‌ ప్రదీప్‌ మాచిరాజుపై నెటిజన్లు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. ఓ విద్యార్థి చేసిన ట్వీట్‌కు ప్రదీప్‌ ఇచ్చిన రిప్లై నెటిజన్ల హృదయాలను గెలుచుకుంది. దీంతో ఈ ట్వీట్‌ ప్రస్తుతం ట్విటర్‌లో ట్రెండింగ్‌గా మారింది. ఇంతకి ఆ ట్వీట్‌లో ఏముందంటే.. ఓ ఇంజనీరింగ్‌ విద్యార్థి ఆర్థిక సాయం కోరుతూ ప్రదీప్‌ను ట్యాగ్‌ చేశాడు. ‘మా కుటుంబ పరిస్థితి అసలు బాగోలేదు. మా నాన్న ఇటీవల కరోనా కారణంగా చనిపోవడంతో ఆర్థికంగా కుంగిపోయాం. దీంతో బీటెక్‌ సెకండ్‌ ఇయర్‌ చదువుతున్న నేను..

ఫైనల్‌ ఇయర్‌ చదువుతున్న మా సిస్టర్‌ చాలా కష్టాల్లో ఉన్నాం. దయచేసి మీ నుంచి కొంత డబ్బు సాయం కావాలి. మా కుటుంబ పరిస్థితి గురించి మీకు తెలియలాంటే ప్రూఫ్‌ కూడా చెబుతాను’ అంటూ తన ఫోన్‌ నెంబర్‌ ఇస్తూ ప్రదీప్‌ను ట్యాగ్‌ చేస్తూ ఆర్థిక సాయం కోరాడు. అది చూసిన ప్రదీప్‌ ఉదారతతో సదరు నెటిజన్‌కు ఇలా సమాధానం ఇచ్చాడు. ‘తప్పకుండా బ్రదర్‌. నాకు చేతనైనా సాయం చేస్తాను. మీరు స్ట్రాంగ్‌గా ఉండండి. మీ వివరాలను నాకు పంపించండి’ అంటూ అతడికి భరోసా ఇచ్చాడు.

This is the reason for becoming a fan of you Deepu ❤️❤️ ur great pradeep garu 👍👍love you sooo much baby ❤️❤️

— Akshaya Sri (@AkshayaSri1437) December 29, 2021