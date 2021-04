వివాదస్పద దర్శకుడు రామ్‌ గోపాల్‌ వర్మ ఏ విషయంపై స్పందించిన అది వార్తల్లో నిలవాల్సిందే. సమాజంలో తనకు ఎదురైన సంఘటనలపై వ్యంగ్యస్త్రాలు సందించి సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టు చేస్తుంటాడు. ఇక ప్రపంచ దేశాలను వణికిస్తోన్న కరోనా వైరస్‌పై రకరకాలుగా స్పందిస్తు వస్తున్నాడు ఆర్జీవీ. తాజాగా ఓ అమ్మాయి ధరించిన టీ-షర్ట్‌ ఫొటోను షేర్‌ చేస్తూ తనదైన శైలిలో స్పందించాడు.

ఆ అమ్మాయి టీ-షర్ట్‌పై... ‘2019లో నెగెటివ్ మనుషులని దూరం పెట్టాం. 2020లో పాజిటివ్ వ్యక్తులను దూరం పెట్టాం. 2021లో మనుషులనే దూరంగా పెడుతున్నాం’ అని రాసి ఉంది. అది చూసిన ఆర్జీవీ ఈ ఫొటోను షేర్‌ చేసి ‘2022... మనుషులే ఉండకపోవచ్చు’ అంటూ కొంటెగా కామెంట్‌ చేశాడు. ఈ పోస్టు నెటిజన్లు తెగ ఆకట్టుకుంటోంది. ‘పరిస్థితులు ఇలాగే కొనసాగితే.. వర్మ చెప్పిందే నిజం అవుతుంది’ అంటూ నెటిజన్లు స్పందిస్తున్నారు.

2022 There are no people pic.twitter.com/0dLbNeH7cR

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) April 29, 2021