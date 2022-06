బుట్టబొమ్మ పూజా హెగ్డేకు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. గురువారం ముంబై నుంచి వస్తున్న ఫ్లైట్‌లో ఇండిగో సిబ్బంది తనతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించారని వాపోయింది. విపుల్‌ నకాషే అనే ఉద్యోగి తనతో అహంకారంగా, అజ్ఞానంతో మాట్లాడాడని, ఎలాంటి కారణాలు లేకుండానే వేధించాడని చెప్పుకొచ్చింది. సాధారణంగా ఇలాంటి విషయాల గురించి ట్వీట్‌ చేయనని కానీ ఈరోజు అతడి ప్రవర్తనతో చాలా భయమేసిందని పేర్కొంది పూజా హెగ్డే.

దీనిపై ఇండిగో యాజమాన్యం స్పందిస్తూ సదరు హీరోయిన్‌కు క్షమాపణలు చెప్పింది. ఇలాంటి అనుభవం ఎదురైనందుకు చింతిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. తప్పకుండా దీనిపై చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చింది.

Extremely sad with how rude @IndiGo6E staff member, by the name of Vipul Nakashe behaved with us today on our flight out from Mumbai.Absolutely arrogant, ignorant and threatening tone used with us for no reason.Normally I don’t tweet abt these issues, but this was truly appalling

