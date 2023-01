యంగ్‌ హీరో నిఖిల్‌, అనుపమ పరమేశ్వరన్‌ జంటగా నటించిన చిత్ర 18 పేజెస్‌. గతేడాది డిసెంబర్ 23న థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ మూవీ మంచి విజయం సాధించింది. విడుదలైన తొలి షో నుంచే ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల నుంచి పాజిటివ్‌ రెస్పాన్స్‌ అందుకుంది. మంచి ఫీల్‌గుడ్‌ లవ్‌స్టోరీగా వచ్చిన ఈ చిత్రం మొత్తంగా రూ. 25 కోట్లపైనే గ్రాస్‌ కలెక్ట్‌ చేసి నిర్మాతలకు లాభాలు తెచ్చిపెట్టింది.

వెండితెరపై సత్తా చాటిన ఈ సినిమా ఇప్పుడు ఓటీటీలో సందడి చేసేందుకు రెడీ అయ్యింది. ఇప్పటికే ఈ మూవీ డిజిటల్‌ రైట్స్‌ ఆహాకు దక్కిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా మరో ఓటీటీ దిగ్గజం ఈ మూవీ డిజిటల్‌ రైట్స్‌ను సొంతం చేసుకుంది. ప్రముఖ ఓటీటీ ఫ్లాట్‌ఫాం నెట్‌ప్లిక్స్‌ 18 పేజెస్‌ను భారీ ధరకు సొంతం చేసుకుంది. త్వరలోనే ఈ చిత్రాన్ని ఓటీటీలోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తాజాగా నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ అధికారిక ప్రకటన ఇచ్చింది. అయితే స్ట్రీమింగ్‌ డేట్‌ను మాత్రం వెల్లడించలేదు.

త్వరలోనే ఈ మూవీ స్ట్రీమింగ్‌కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను అధికారికంగా ప్రకటించనుంది నెట్‌ఫ్లక్స్‌. కాగా కాగా బన్నీ వాసు నిర్మించిన ఈ సినిమాను, మెగా నిర్మాత అల్లు అరవింద్ సమర్పించారు. ఇదిలా ఉంటే ఈ చిత్రానికి పాన్‌ ఇండియా డైరెక్టర్‌ సుకుమార్‌ కథ అంధించిన సంగతి తెలిసిందే.ఈ సినిమాలో సిద్ధు, నందినిల పాత్రలను మలిచిన తీరు, పాటలు, కొన్ని అందమైన విజువల్స్, వీటన్నింటిని మించి సుకుమార్ మార్క్‌తో కూడిన క్లైమాక్స్ ఆడియన్స్‌ను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది.

Page-lu 18 aina, minimum 18 saarlu choodataaniki siddham.

18 pages is coming on Netflix as a post theatrical release!💕#NetflixPandaga #18Pages #NetflixLoEmSpecial pic.twitter.com/vkkgK5dV2v

— Netflix India South (@Netflix_INSouth) January 14, 2023