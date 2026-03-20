మరో వీకెండ్ వచ్చేసింది. ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 'ధురంధర్ 2' హవా కొనసాగుతోంది. దీని దెబ్బకు పవన్ 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్'ని అభిమానులు తప్పితే మరెవరు పట్టించుకోవట్లేదు. మరోవైపు ఓటీటీల్లోనూ చూసేందుకు ఏకంగా 26 సినిమాలు/వెబ్ సిరీస్లు వచ్చేశాయి. వీటిలో తెలుగు, డబ్బింగ్ మూవీస్ చాలానే ఉన్నాయి.
ఓటీటీల్లోకి వచ్చిన సినిమాల విషయానికొస్తే విష్ణు విన్యాసం, అమరావతికి ఆహ్వానం, బోర్డర్ 2, సీతా పయనం చిత్రాలు ఉన్నంతలో ఆసక్తి కలిగిస్తున్నాయి. ఇంతకీ ఏ ఓటీటీలో ఏ మూవీ స్ట్రీమింగ్లోకి వచ్చిందంటే?
ఓటీటీల్లోకి వచ్చిన సినిమాలు-వెబ్ సిరీస్లు (మార్చి 20)
అమెజాన్ ప్రైమ్
విష్ణు విన్యాసం - తెలుగు సినిమా
డెడ్లోచ్ సీజన్ 2 - ఇంగ్లీష్ సిరీస్
లగ్నచ షాట్ - మరాఠీ సినిమా (రెంట్)
లాల్: లాస్ట్ వన్ లాఫింగ్ డెన్మార్క్ సీజన్ 3 - ఇంగ్లీష్ సిరీస్
ఆంఖోంఖి గుస్తాకియాన్ - హిందీ మూవీ
మై లార్డ్ - తమిళ సినిమా
ద హౌస్ మెయిడ్ - ఇంగ్లీష్ మూవీ
అమోర్ యానిమల్ సీజన్ 1 - స్పానిష్ సిరీస్
కంపెనీ రిట్రీట్ సీజన్ 2 - ఇంగ్లీష్ సిరీస్
వైల్డ్ క్యాట్ - ఇంగ్లీష్ సినిమా
స్ట్రే కిడ్స్ - ఇంగ్లీష్ కన్సర్ట్ మూవీ
నెట్ఫ్లిక్స్
బోర్డర్ 2 - హిందీ సినిమా
పీకీ బ్లండర్స్: ద ఇమ్మొర్టల్ మ్యాన్ - ఇంగ్లీష్ మూవీ
ద రైజ్ ఆఫ్ ద రెడ్ హాట్ చిల్లీ పెప్పర్స్ - ఇంగ్లీష్ సినిమా
ఏ డిఫరెంట్ మ్యాన్ - ఇంగ్లీష్ మూవీ
హాట్స్టార్
చిరైయా - తెలుగు డబ్బింగ్ సిరీస్
జీ5
కాసర్గోడ్ ఎంబసీ సీజన్ 1 - మలయాళ సిరీస్
ల్యాండ్ లార్డ్ - కన్నడ
అగ అగ సునాబై! కాయ్ మహంతాయ్ ససుబాయ్ - మరాఠీ సినిమా
సన్ నెక్స్ట్
వలవార - కన్నడ చిత్రం
సీతాపయనం - తెలుగు మూవీ
ఫోర్త్ ఫ్లోర్ - తమిళ సినిమా
ఆపిల్ టీవీ ప్లస్
వండర్ పెట్స్ - ఇంగ్లీష్ సిరీస్
ఆహా
అమరావతికి ఆహ్వానం - తెలుగు సినిమా
మనోరమ మ్యాక్స్
రిటన్ అండ్ డైరెక్టెడ్ బై గాడ్ - మలయాళ మూవీ
సోనీ లివ్
ద జాజ్ సిటీ - తెలుగు సిరీస్
