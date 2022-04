యంగ్‌ హీరో నితిన్‌ వరస ప్రాజెక్ట్స్‌ను లైన్‌లో పెడుతున్నాడు. ప్రస్తుతం అతడు నటిస్తున్న మాచెర్ల నియోజకవర్గం ఇంకా సట్స్‌పైనే ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో నితిన్‌ మరో కొత్త సినిమాను సెట్స్‌పైకి తీసుకువచ్చాడు. దర్శకుడు వక్కంతం వంశీ డైరెక్షన్‌లో నితిన్‌ ఓ కొత్త సినిమా చేయబోతున్న సంగతి తెలిసిందే.

తాజాగా ఈ సినిమా హైదరాబాద్‌లో గ్రాండ్‌గా లాంచ్‌ అయ్యింది. ఆదివారం(ఏప్రిల్‌ 3) ఈ సినిమా పూజ కార్యక్రమాన్ని జరుపుకోగా.. ముహుర్తపు సన్నివేశానికి నిర్మాత పి. రామ్మోహన్‌రావు క్లాప్‌ కొట్టారు. ఇందులో నితిన్‌కు జోడిగా ‘పెళ్లి సందD’ బ్యూటీ శ్రీలీలా నటిస్తోంది. ఆదిత్యా మ్యూజిక్‌ ఉమేశ్‌ గుప్తా కెమెరా స్విచ్చాన్‌ చేశారు. ప్రొడక్షన్‌ నెంబర్‌ 9 పేరుతో ప్రారంభమైన ఈ సినిమా రెగ్యులర్‌ షూటింగ్‌ త్వరలోనే ప్రారంభం కానుంది.

