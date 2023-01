నిఖిల్‌ సిద్దార్థ్‌, అనుపమ పరమేశ్వరన్‌ జంటగా నటించిన చిత్రం 18 పేజెస్‌. పల్నాటి సూర్య ప్రతాప్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాను అల్లు అరవింద్‌ సమర్పణలో బన్నీ వాసు నిర్మించాడు.ఫీల్‌ గుడ్‌ లవ్‌స్టోరీగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా నిఖిల్‌ కెరీర్‌లో రెండో హిట్‌గా నిలిచి బాక్సాఫీస్‌ వద్ద మంచి వసూళ్లను రాబట్టింది. మొత్తంగా రూ. 25 కోట్లపైనే గ్రాస్‌ కలెక్ట్‌ చేసి నిర్మాతలకు లాభాలు తెచ్చిపెట్టింది.

వెండితెరపై సత్తా చాటిన ఈ సినిమా ఇప్పుడు ఓటీటీలో సందడి చేసేందుకు రెడీ అయ్యింది. ఇప్పటికే ఈ మూవీ డిజిటల్‌ రైట్స్‌ ఆహాతో పాటు నెట్ ఫ్లిక్స్ వారు సొంతం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే.ఈరోజు(శుక్రవారం)నుంచే అధికారికంగా స్ట్రీమింగ్‌ కానుంది. మరి థియేటర్స్‌లో ఈ సినిమాను మిస్‌ అయిన వాళ్లు ఇప్పుడు ఓటీటీలో చూసి ఎంజాయ్‌ చూసేయండి.

Sukumar gari magical story, Siddhu Nandhinila prema. Witness them all with #18PagesOnAHA Streaming Now on aha.

