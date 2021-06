కోలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరో ధనుష్‌.. మిగతా భాషల్లోనూ టాలెంటెడ్‌ హీరోగా ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్‌ ఏర్పరుచుకున్నాడు. వరుసగా ప్రయోగాత్మక సబ్జెక్టుల్లో యాక్ట్‌ చేస్తున్న ధనుష్‌.. లేటెస్ట్‌గా గ్యాంగ్‌స్టర్‌ డ్రామా ‘జగమే తందిరమ్‌’(జగమే తంత్రం)తో సందడి చేయబోతున్నాడు. ఈ తరుణంలో హాలీవుడ్‌ దర్శక ద్వయం రుస్సో బ్రదర్స్‌ ధనుష్‌కి గుడ్‌లక్‌ చెప్పారు.

‘సూపర్‌ డా తంబీ.. నీతో పనిచేసేప్పుడు ఎగ్జైట్‌ అయ్యాం. కొత్త సినిమా రిలీజ్‌కు గుడ్‌ లక్‌’ అంటూ ట్రైలర్‌తో సహా ట్వీట్‌ చేశారు. దానికి ధనుష్‌ స్పందిస్తూ థ్యాంక్స్‌ చెప్పడం, ఆ వెంటనే రుస్సో బ్రదర్స్‌ మళ్లీ స్పందించడం జరిగిపోయాయి. ఇదిలా ఉంటే జగమే తందిరం ఈ మధ్యాహ్నం నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమ్‌ కాబోతోంది. తమిళ్‌, తెలుగుతో సహా పదిహేడు భాషల్లో 190 దేశాల్లో ఈ మూవీ అలరించనుంది.

Thank you so much. That’s very sweet of you. Means a lot to me. https://t.co/SraBgHztgr

— Dhanush (@dhanushkraja) June 17, 2021