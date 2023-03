మాస్టారుగా హీరో ధనుష్‌ ప్రేక్షకుల మనసులు గెలిచాడు. వాత్తిగా అటు తమిళ ఆడియన్స్‌ను, సార్‌గా ఇటు తెలుగు ఆడియన్స్‌ను మరోసారి తన నటనతో కట్టిపడేశాడు. వెంకీ అట్లూరి డైరెక్ట్‌ చేసిన ఈ మూవీ ఫిబ్రవరి 17న విడుదలైంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వందకోట్ల పైచిలుకు కలెక్షన్స్‌ రాబట్టిన ఈ చిత్రం తాజాగా ఓటీటీ బాట పట్టింది. ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో మార్చి 17 నుంచి సందడి చేయనుంది. ఈ విషయాన్ని నెట్‌ఫ్లిక్స్‌.. 'సార్‌ వస్తున్నాడు, అందరూ క్లాస్‌కు అటెండ్‌ అవ్వాల్సిందే' అంటూ రిలీజ్‌ డేట్‌ పోస్టర్‌తో వెల్లడించింది. మరింకే, సార్‌ సినిమాకు గైర్హాజరైనవాళ్లు ఈ శుక్రవారం మీ ఇంట్లోనే ఎంచక్కా ఓటీటీలో చూసేయండి.

సినిమా కథ విషయానికి వస్తే.. అందరికీ అందుబాటులో ఉండాల్సిన విద్య కార్పొరేట్‌ సంస్థల చేతుల్లోకి వెళ్లి పెద్ద వ్యాపారంగా ఎలా మారింది? పేద విద్యార్థులకు విద్య ఎందుకు భారమవుతోంది? దాన్ని మార్చడానికి యంగ్‌ టీచర్‌ ఎంతదాకా పోరాడాడన్నదే సినిమా. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో గత నెల 17న విడుదలైన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్‌ వద్ద కలెక్షన్ల వర్షం కురిపించింది. అయితే థియేటర్‌లో రిలీజైన నెల రోజులకే సార్‌ సినిమాను ఓటీటీలోకి తీసుకొస్తుడటంతో ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు అభిమానులు.

If Dhanush was our #Vaathi, we’d be ready to give up P.T period to attend his class!📚 🏫

Vaathi is coming to Netflix on the 17th of March! 🤩 pic.twitter.com/GJbqgZ0zFY

— Netflix India South (@Netflix_INSouth) March 12, 2023