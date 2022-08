ఎఫ్‌ 3 హిట్‌తో జోరుమీదున్నాడు దర్శకుడు అనిల్‌ రావిపూడి. అయితే నందమూరి బాలకృష్ణతో కలిసి మాస్‌ మూవీతో ముందుకు వచ్చేందుకు రెడీ అయ్యాడు. వీరి కాంబినేషన్‌లో NBK108 సినిమా రూపుదిద్దుకుంటున్న విషయం తెలిసిందే కదా!

సెంటిమెంట్‌, యాక్షన్‌ను సమపాళ్లలో మిక్స్‌ చేయనున్న ఈ మూవీ గురించి మరిన్ని వివరాలు పొందుపరుస్తూ ఓ వీడియో వదిలింది చిత్రయూనిట్‌. ఇదివరకెన్నడూ చూడని పాత్రలో బాలయ్యను చూడబోతున్నారని చెప్పింది. అలాగే ఈ సినిమాకు థమన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడని, షైన్‌ స్క్రీన్స్‌ బ్యానర్‌పై సాహు గారపాటి, హరీష్‌ పెద్ది నిర్మిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది.

Eternally Grateful & Super Thrilled to show our NATA SIMHAM #NandamuriBalakrishna garu in a never before role❤️‍🔥

Happy to be joining hands with the Musical Sensation, dear brother @MusicThaman ⚡️& @ShineScreens for this Exciting Endeavour #NBK108 @sahugarapati7 @harish_peddi pic.twitter.com/apAdRVLjD9

