గతేడాది థియేటర్‌ను రూల్‌ చేసినవారిలో నందమూరి బాలకృష్ణ ఒకరు. స్టార్ డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వం వహించిన 'అఖండ' సినిమాతో ఘన విజయం సొంతం చేసుకున్నాడు బాలయ్య. కరోనా కాలంలోనూ కలెక్షన్ల వర్షం కురిపిస్తూ ట్రేడ్‌ వర్గాలను ఆశ్చర్యంలో ముంచెత్తాడు. డిసెంబర్‌ 2న విడుదలైన అఖండ సినిమా బాక్సాఫీస్‌ దండయాత్రను ముగించుకుని ఓటీటీలో రిలీజయ్యేందుకు రెడీ అయింది. సంక్రాంతి తర్వాత జనవరి 21న డిస్నీ హాట్‌స్టార్‌లో రిలీజ్‌ కానుంది. ఈ విషయాన్ని హాట్‌ స్టార్‌ అధికారికంగా వెల్లడించింది.

మరోపక్క ఐకాన్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌, నేషనల్‌ క్రష్‌ రష్మిక మందన్నా జంటగా నటించిన 'పుష్ప' సినిమా జనవరి 7 నుంచి అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌లో అందుబాటులోకి రానుంది. నిజానికి పుష్ప.. అఖండ రిలీజైన పదిహేను రోజులకు (డిసెంబర్‌ 17న) థియేటర్లలోకి వచ్చింది. కానీ ఓటీటీలో మాత్రం పుష్ప కంటే ముందే అందుబాటులోకి రావడం గమనార్హం.

Hi there! We're glad to inform you that Akhanda will premier on 21st Jan, 2022. Stay tuned for more updates.

— Disney+HS_helps (@hotstar_helps) January 5, 2022