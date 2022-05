Naga Chaitanya 'Thank You' Movie Release Date: ఇటీవలె బంగార్రాజుతో హిట్టు కొట్టిన నాగ చైతన్య ఇప్పుడు థ్యాంక్యూ మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నాడు. విక్రమ్‌ కుమార్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో నాగ చైతన్య, రాశిఖాన్నా హీరో,హీరోయన్లుగా నటించారు. మాళవికా నాయర్‌, అవికా గోర్‌లు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్‌ బ్యానర్‌పై దిల్‌రాజు, శిరీష్‌లు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.

ఇప్పటికే రిలీజైన పోస్టర్స్‌ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి కీలక అప్‌డేట్‌ను విడుదల చేశారు. జూలై8న ఈ సినిమాను విడుదల చేస్తున్నట్లు అధికారిక పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. ఇందులో చైతూ లుక్‌ క్లాస్‌ అండ్‌ డిఫరెంట్‌గా ఉంది. కాగా ఈ సినిమా తర్వాత చై పరుశురామ్‌తో సినిమా చేయనున్నట్లు టాక్‌ వినిపిస్తుంది.

The date is set!

Get ready to experience the magic of #ThankYouTheMovie on July 8th, 2022 in theaters @Vikram_K_Kumar@RaashiiKhanna_@MusicThaman @pcsreeram @BvsRavi #MalavikaNair @avika_n_joy @SaiSushanthR @SVC_official @adityamusic#ThankYouOnJuly8th pic.twitter.com/BWjD0BXdqU

