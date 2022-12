ఇవాళ టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో విక్టరీ వెంకటేష్ పుట్టినరోజు. నేడు ఆయన 62 వసంతంలోకి అడుగుపెడుతున్నారు. వెంకీ బర్త్‌డేను పురస్కరించుకుని పలువురు ప్రముఖులు ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. టాలీవుడ్‌లో అగ్రహీరోగా పేరు సంపాదించిన వెంకటేశ్‌ తనదైన నటనతో అభిమానులను అలరిస్తూనే ఉన్నారు. తాజాగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి.. వెంకటేశ్‌కు బర్త్‌డే విషెష్ తెలిపారు. అది కాస్తా సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరలవుతోంది.

ఈ మేరకు చిరంజీవి ట్వీట్ చేశారు. మెగాస్టార్ తన ట్వీట్‌లో..' మై డియర్ వెంకీ.. హ్యాపీ బర్త్‌డే.. వేర్‌ ఇజ్‌ ద పార్టీ' అంటూ ట్వీట్ చేశారు. చిరు ట్వీట్ కాస్తా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో ఫ్యాన్స్ క్రేజీ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మరికొందరు వాల్తేరు వీరయ్య సాంగ్‌ బాస్‌ పార్టీ అంటూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. విక్టరీ వెంకటేశ్ తన కెరీర్‌లో ఎన్నో మంచి సినిమాలు చేశారు. ఆయన నటనకు ఎన్నో అవార్డులు కూడా అందుకున్నారు.

మై డియర్ వెంకీ... @VenkyMama

Happy Birthday 💐🎂

Where is the Party?!! pic.twitter.com/kRHhEErsLD

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) December 13, 2022