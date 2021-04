అక్కినేని నాగార్జున పవర్‌ఫుల్‌ పోలీసాఫీసర్‌గా నటిస్తున్న చిత్రం "వైల్డ్‌ డాగ్‌". వాస్తవ సంఘటనలతో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో దర్శకుడు సహా అందరూ కొత్తవాళ్లే. దీంతో ఈ సినిమాను ప్రేక్షకుల దగ్గరకు తీసుకువెళ్లేందుకు నాగ్‌ బాగా కష్టపడుతున్నాడు. మిగతా సినిమాల కంటే భిన్నంగా ప్రమోట్‌ చేస్తున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్న మ్యాట్నీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ కూడా ప్రమోషన్లు బాగానే చేస్తోంది. అందులో భాగంగా సినిమా లీక్‌ అయిందంటూ ప్రచారం మొదలుపెట్టింది. ఎవరో తమ యూట్యూబ్‌ ఛానల్‌ను హ్యాక్‌ చేసి, వైల్డ్‌ డాగ్‌ ఫుల్‌ మూవీని అప్‌లోడ్‌ చేశారని ట్వీట్‌ చేసింది.

Someone has taken over our Youtube Channel & Uploaded the Full Movie!

Please avoid watching & Catch #Wildog in theatres from tomorrow.

Book your tickets now - https://t.co/jD6B8c7z2s#WildDogOnApril2nd

- https://t.co/g3gGvSNrHn

— Matinee Entertainment (@MatineeEnt) April 1, 2021